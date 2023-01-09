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Аварии самолетов Ан-2 в России в 2019-2023 годах - РИА Новости, 09.01.2023
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Аварии самолетов Ан-2 в России в 2019-2023 годах
Аварии самолетов Ан-2 в России в 2019-2023 годах - РИА Новости, 09.01.2023
Аварии самолетов Ан-2 в России в 2019-2023 годах
в 10 километрах от поселка Каратайка Ненецкого автономного округа самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар –... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T17:30
2023-01-09T17:30
справки
происшествия
ан-2
россия
аварии
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20239 января в 10 километрах от поселка Каратайка Ненецкого автономного округа самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. По предварительной информации, на борту находились два члена экипажа и 10 пассажиров. Со слов пассажира по телефону, два человека погибли. На место происшествия выдвинулась группировка спасателей.20222 сентября пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры сообщила, что самолет Ан-2, выполнявший рейс по маршруту Архангельск - Несь с восемью пассажирами на борту и членами экипажа, совершил жесткую посадку в селе Несь Ненецкого автономного округа, никто не пострадал. Самолет принадлежит авиакомпании АО "2-й Архангельский объединенный авиаотряд".15 июля ГУМЧС по Краснодарскому краю сообщило, что в Новокубанском районе при посадке упал самолет Ан-2 без последующего возгорания. Самолет разбился, задев линии электропередачи в районе станицы Прочноокопской. В результате крушения погибли пилот и его пассажир 1951 года рождения .21 июня пресс-служба МЧС России сообщила, что Ан-2 пропал с радаров и не приземлился в назначенное время на площадке "Вертикальный". Самолет вылетел 20 июня в 06.30 по местному времени по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) – Вертикальный (Кобяйский район) – Ус-Хатынг. На борту, по предварительным данным, находятся три человека – два члена экипажа, один пассажир – и одна тонна груза. 1 июля пропавший Ан-2 был обнаружен на склоне горы в Кобяйском улусе Якутии на высоте около тысячи метров, там же были найдены тела двух членов экипажа. Выжившего работника ЗАО "Прогноз" Павла Кривошапкина транспортировали в Якутск в состоянии средней тяжести. Самолет доставлял продукты и инструменты для геологов, работавших на прииске. 11 февраля в окрестностях села Коряки Елизовского района на Камчатке при взлете упал и загорелся частный легкомоторный самолет Ан-2. На борту находились два члена экипажа, они погибли.202117 июля в Ивановской области самолет Ан-2 совершил нештатную посадку на реку, пострадавших нет. Пилот не пострадал.29 июня Тюменской области при выполнении рейса Тобольск – Лайтамак самолет Ан-2 авиакомпании "ЮТэйр" при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились восемь пассажиров и два члена экипажа, пострадавших нет. Самолет получил незначительное повреждение крыла. Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.5 июня около поселка Сухтелинский Челябинской области самолет Ан-2, на борту которого находились восемь человек, вынужденно приземлился на поле в связи технической неисправностью двигателя (повышение температуры). Пострадавших нет. Как сообщила Уральская транспортная прокуратура, воздушное судно ДОСААФ России следовало с аэродрома Калачево (Челябинск) до аэродрома Агаповка Челябинской области для воздушных прыжков.21 мая в Тюменской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Пресс-служба авиакомпании "ЮТэйр" уточнила, что при посадке самолета в конце пробега сложились опоры шасси. На борту находились семь пассажиров и два члена экипажа, два человека получили ушибы.13 марта в Ставропольском крае самолет Ан-2, летевший из Минеральных Вод в Волгоградскую область, вынужденно сел в поле из-за снижения уровня масла в двигателе. На борту находились два члена экипажа, никто не пострадал.202019 июля в Бурятии пропал Ан-2 авиакомпании "Феникс". Самолет облетал Тункинский и Окинский районы Бурятии, чтобы наметить территорию химической обработки лесов от тутового шелкопряда. На борту воздушного судна находились два члена экипажа и четыре пассажира. В течение года судьба его была неизвестна. В июле 2021 года стало известно, что следователи обнаружили останки членов экипажа и пассажиров Ан-2 в горах Бурятии на месте предполагаемой катастрофы самолета авиакомпании "Феникс".13 июля самолет Ан-2 упал и загорелся в районе деревни Кистеневка Большеболдинского района Нижегородской области. В результате ЧП один человек погиб на месте, второй скончался через несколько дней в больнице.20 февраля в Магадане частный Ан-2, принадлежащий компании "Т-Цемент", которая занимается золотодобычей, при взлете совершил жесткую посадку. На борту были 14 человек, они смогли покинуть воздушное судно самостоятельно. Всех, кто был на борту, доставили в больницу для осмотра. У пятерых диагностировали компрессионный перелом позвоночника.20198 ноября в Брюховецком районе Краснодарского края самолет Ан-2 совершил аварийную посадку. По данным местных СМИ, при выполнении авиационно-химических работ над рисовым полем между станицей Полтавской и хутором Телегин самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в оросительный канал, который впадает в реку Ангелинский Ерик. Управляли самолетом два пилота. Оба выжили, получив небольшие травмы.30 августа в Якутии частный Ан-2 совершил вынужденную посадку в районе озера Силян-Кюель. По данным Минздрава республики, на борту находились семь человек, двое из них погибли. Пятерых пострадавших госпитализировали.28 августа в Курской области при выполнении авиационно-химических работ в сельскохозяйственном поле самолет Ан-2 совершил экстренную посадку после того, как пилот зацепил крону дерева. Пилот не пострадал, топливо не разлилось.28 августа в Миллеровском районе Ростовской области самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в поле. Члены экипажа, три человека, не пострадали.16 июля в станице Новощедринская в Чечне легкомоторный самолет Ан-2 упал на частный жилой дом. Самолет выполнял сельскохозяйственные работы и зацепился за провода ЛЭП. Пострадали четыре человека: пилот и трое местных жителей.9 июля в Ставропольском крае при орошении полей самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. При этом пилот – 55-летний житель Ставропольского края – скрылся с места происшествия. Самого судна на месте происшествия также не было обнаружено. Части фрагментов самолета были найдены в одном из хозяйств. Ставропольской транспортной прокуратурой было установлено, что пилот был признан негодным к выполнению полетов в качестве коммерческого пилота, воздушное судно не имело государственного и регистрационного опознавательных знаков, судовой и полетной документации.9 июня самолет Ан-2, выполнявший работы по опылению территории от шелкопряда в Бурятии, совершил жесткую посадку в Тункинском районе. На борту находились два члена экипажа, никто не пострадал.22 мая на Ставрополье самолет Ан-2 при разгоне не набрал положенной скорости, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в лесополосу и загорелся. Пострадавших нет.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, происшествия, ан-2, россия, аварии
Справки, Происшествия, Ан-2, Россия, Аварии
17:30 09.01.2023
 

Аварии самолетов Ан-2 в России в 2019-2023 годах

© МЧС РФ / Перейти в медиабанкНа Камчатке потерпел крушение самолет Ан-2
На Камчатке потерпел крушение самолет Ан-2
© МЧС РФ
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2023

9 января в 10 километрах от поселка Каратайка Ненецкого автономного округа самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. По предварительной информации, на борту находились два члена экипажа и 10 пассажиров. Со слов пассажира по телефону, два человека погибли. На место происшествия выдвинулась группировка спасателей.

2022

2 сентября пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры сообщила, что самолет Ан-2, выполнявший рейс по маршруту Архангельск - Несь с восемью пассажирами на борту и членами экипажа, совершил жесткую посадку в селе Несь Ненецкого автономного округа, никто не пострадал. Самолет принадлежит авиакомпании АО "2-й Архангельский объединенный авиаотряд".
15 июля ГУМЧС по Краснодарскому краю сообщило, что в Новокубанском районе при посадке упал самолет Ан-2 без последующего возгорания. Самолет разбился, задев линии электропередачи в районе станицы Прочноокопской. В результате крушения погибли пилот и его пассажир 1951 года рождения .
21 июня пресс-служба МЧС России сообщила, что Ан-2 пропал с радаров и не приземлился в назначенное время на площадке "Вертикальный". Самолет вылетел 20 июня в 06.30 по местному времени по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) – Вертикальный (Кобяйский район) – Ус-Хатынг. На борту, по предварительным данным, находятся три человека – два члена экипажа, один пассажир – и одна тонна груза. 1 июля пропавший Ан-2 был обнаружен на склоне горы в Кобяйском улусе Якутии на высоте около тысячи метров, там же были найдены тела двух членов экипажа. Выжившего работника ЗАО "Прогноз" Павла Кривошапкина транспортировали в Якутск в состоянии средней тяжести. Самолет доставлял продукты и инструменты для геологов, работавших на прииске.
11 февраля в окрестностях села Коряки Елизовского района на Камчатке при взлете упал и загорелся частный легкомоторный самолет Ан-2. На борту находились два члена экипажа, они погибли.
© Фото : МЧС РФ / Перейти в медиабанкНа Камчатке потерпел крушение самолет Ан-2
На Камчатке потерпел крушение самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© Фото : МЧС РФ
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На Камчатке потерпел крушение самолет Ан-2

2021

17 июля в Ивановской области самолет Ан-2 совершил нештатную посадку на реку, пострадавших нет. Пилот не пострадал.
29 июня Тюменской области при выполнении рейса Тобольск – Лайтамак самолет Ан-2 авиакомпании "ЮТэйр" при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились восемь пассажиров и два члена экипажа, пострадавших нет. Самолет получил незначительное повреждение крыла. Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
5 июня около поселка Сухтелинский Челябинской области самолет Ан-2, на борту которого находились восемь человек, вынужденно приземлился на поле в связи технической неисправностью двигателя (повышение температуры). Пострадавших нет. Как сообщила Уральская транспортная прокуратура, воздушное судно ДОСААФ России следовало с аэродрома Калачево (Челябинск) до аэродрома Агаповка Челябинской области для воздушных прыжков.
21 мая в Тюменской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Пресс-служба авиакомпании "ЮТэйр" уточнила, что при посадке самолета в конце пробега сложились опоры шасси. На борту находились семь пассажиров и два члена экипажа, два человека получили ушибы.
13 марта в Ставропольском крае самолет Ан-2, летевший из Минеральных Вод в Волгоградскую область, вынужденно сел в поле из-за снижения уровня масла в двигателе. На борту находились два члена экипажа, никто не пострадал.

2020

19 июля в Бурятии пропал Ан-2 авиакомпании "Феникс". Самолет облетал Тункинский и Окинский районы Бурятии, чтобы наметить территорию химической обработки лесов от тутового шелкопряда. На борту воздушного судна находились два члена экипажа и четыре пассажира. В течение года судьба его была неизвестна. В июле 2021 года стало известно, что следователи обнаружили останки членов экипажа и пассажиров Ан-2 в горах Бурятии на месте предполагаемой катастрофы самолета авиакомпании "Феникс".
13 июля самолет Ан-2 упал и загорелся в районе деревни Кистеневка Большеболдинского района Нижегородской области. В результате ЧП один человек погиб на месте, второй скончался через несколько дней в больнице.
20 февраля в Магадане частный Ан-2, принадлежащий компании "Т-Цемент", которая занимается золотодобычей, при взлете совершил жесткую посадку. На борту были 14 человек, они смогли покинуть воздушное судно самостоятельно. Всех, кто был на борту, доставили в больницу для осмотра. У пятерых диагностировали компрессионный перелом позвоночника.

2019

8 ноября в Брюховецком районе Краснодарского края самолет Ан-2 совершил аварийную посадку. По данным местных СМИ, при выполнении авиационно-химических работ над рисовым полем между станицей Полтавской и хутором Телегин самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в оросительный канал, который впадает в реку Ангелинский Ерик. Управляли самолетом два пилота. Оба выжили, получив небольшие травмы.
30 августа в Якутии частный Ан-2 совершил вынужденную посадку в районе озера Силян-Кюель. По данным Минздрава республики, на борту находились семь человек, двое из них погибли. Пятерых пострадавших госпитализировали.
28 августа в Курской области при выполнении авиационно-химических работ в сельскохозяйственном поле самолет Ан-2 совершил экстренную посадку после того, как пилот зацепил крону дерева. Пилот не пострадал, топливо не разлилось.
28 августа в Миллеровском районе Ростовской области самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в поле. Члены экипажа, три человека, не пострадали.
© Фото : МЧС РоссииПадение легкомоторного самолета на дом в Чечне. 16 июля 2019
Падение легкомоторного самолета на дом в Чечне. 16 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© Фото : МЧС России
Падение легкомоторного самолета на дом в Чечне. 16 июля 2019
16 июля в станице Новощедринская в Чечне легкомоторный самолет Ан-2 упал на частный жилой дом. Самолет выполнял сельскохозяйственные работы и зацепился за провода ЛЭП. Пострадали четыре человека: пилот и трое местных жителей.
9 июля в Ставропольском крае при орошении полей самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. При этом пилот – 55-летний житель Ставропольского края – скрылся с места происшествия. Самого судна на месте происшествия также не было обнаружено. Части фрагментов самолета были найдены в одном из хозяйств. Ставропольской транспортной прокуратурой было установлено, что пилот был признан негодным к выполнению полетов в качестве коммерческого пилота, воздушное судно не имело государственного и регистрационного опознавательных знаков, судовой и полетной документации.
9 июня самолет Ан-2, выполнявший работы по опылению территории от шелкопряда в Бурятии, совершил жесткую посадку в Тункинском районе. На борту находились два члена экипажа, никто не пострадал.
22 мая на Ставрополье самолет Ан-2 при разгоне не набрал положенной скорости, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в лесополосу и загорелся. Пострадавших нет.
© Фото : ГУМЧС Росси по Ставропольскому краюСамолет Ан-2 выехал за пределы ВПП в Новоселицком районе Ставрополья на аэроплощадке, принадлежащей колхозу "им. 1Мая" в селе Журавское. 22 мая 2019
Самолет Ан-2 выехал за пределы ВПП в Новоселицком районе Ставрополья на аэроплощадке, принадлежащей колхозу им. 1Мая в селе Журавское. 22 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© Фото : ГУМЧС Росси по Ставропольскому краю
Самолет Ан-2 выехал за пределы ВПП в Новоселицком районе Ставрополья на аэроплощадке, принадлежащей колхозу "им. 1Мая" в селе Журавское. 22 мая 2019
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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