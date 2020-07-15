Число жертв крушения самолета Ан-2 в Нижегородской области достигло двух

КАЗАНЬ, 15 июл - РИА Новости. Пострадавший при крушении самолета Пострадавший при крушении самолета Ан-2 Нижегородской области в понедельник мужчина, получивший множественные ожоги и черепно-мозговую травму, скончался в клинике, сообщает госинспекция труда в Нижегородской области.

По информации МЧС , в 4.10 мск понедельника поступило сообщение о падении самолета Ан-2 с последующим горением в районе деревни Кистеневка Большеболдинского района Нижегородской области. В результате ЧП пострадали два человека, один из них погиб. Пострадавший был доставлен в центральную районную больницу, а позднее переведен в клинику Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ). Как сообщало региональное министерство здравоохранения, у мужчины было 60% ожогов тела.

"В ожоговом центре университетской клиники ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России, куда был доставлен с множественными ожогами и черепно-мозговой травмой, пострадавший скончался", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, погибшему было 54 года, он был индивидуальным предпринимателем, арендовал самолет для выполнения авиационно-химических работ и управлял им во время полета.

Специалисты Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ и Приволжской транспортной прокуратуры проводят проверку в связи с авиакатастрофой. По предварительным данным прокуратуры, разбившийся самолет принадлежал ООО "Зевс-Авиа", воздушное судно использовалось для обработки сельхозугодий. По информации Приволжского следственного управления, крушение Ан-2 могло произойти из-за того, что самолет задел провода линии электропередачи, после чего упал и загорелся. Однако следствие рассматривает все версии произошедшего, в том числе техническое состояние самолета и действия пилота.