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Число жертв крушения самолета Ан-2 в Нижегородской области достигло двух
Пострадавший при крушении самолета Ан-2 в Нижегородской области в понедельник мужчина, получивший множественные ожоги и черепно-мозговую травму, скончался в... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T18:35
ан-2
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижегородская область
происшествия
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ан-2, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, происшествия

Число жертв крушения самолета Ан-2 в Нижегородской области достигло двух

18:35 15.07.2020
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© Фото : МЧС РФСамолет Ан-2 упал в Нижегородской области
Самолет Ан-2 упал в Нижегородской области
© Фото : МЧС РФ
Самолет Ан-2 упал в Нижегородской области
КАЗАНЬ, 15 июл - РИА Новости. Пострадавший при крушении самолета Ан-2 в Нижегородской области в понедельник мужчина, получивший множественные ожоги и черепно-мозговую травму, скончался в клинике, сообщает госинспекция труда в Нижегородской области.
По информации МЧС, в 4.10 мск понедельника поступило сообщение о падении самолета Ан-2 с последующим горением в районе деревни Кистеневка Большеболдинского района Нижегородской области. В результате ЧП пострадали два человека, один из них погиб. Пострадавший был доставлен в центральную районную больницу, а позднее переведен в клинику Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ). Как сообщало региональное министерство здравоохранения, у мужчины было 60% ожогов тела.
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"В ожоговом центре университетской клиники ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России, куда был доставлен с множественными ожогами и черепно-мозговой травмой, пострадавший скончался", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, погибшему было 54 года, он был индивидуальным предпринимателем, арендовал самолет для выполнения авиационно-химических работ и управлял им во время полета.
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Специалисты Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ и Приволжской транспортной прокуратуры проводят проверку в связи с авиакатастрофой. По предварительным данным прокуратуры, разбившийся самолет принадлежал ООО "Зевс-Авиа", воздушное судно использовалось для обработки сельхозугодий. По информации Приволжского следственного управления, крушение Ан-2 могло произойти из-за того, что самолет задел провода линии электропередачи, после чего упал и загорелся. Однако следствие рассматривает все версии произошедшего, в том числе техническое состояние самолета и действия пилота.
По факту крушения возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".
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Ан-2Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Нижегородская областьПроисшествия
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