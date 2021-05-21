https://ria.ru/20210521/samolet-1733305908.html

В Тюменской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку

В Тюменской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку - РИА Новости, 21.05.2021

В Тюменской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку

Опоры шасси сложились в конце пробега при посадке самолета Ан-2 в Тюменской области, сообщила РИА Новости пресс-служба авиакомпании "ЮТэйр". РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T14:49

2021-05-21T14:49

2021-05-21T15:29

ан-2

ютэйр

тюменская область

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 мая — РИА Новости. Опоры шасси сложились в конце пробега при посадке самолета Ан-2 в Тюменской области, сообщила РИА Новости пресс-служба авиакомпании "ЮТэйр".На борту находились семь пассажиров и два члена экипажа. По данным Уральской транспортной прокуратуры, два человека получили ушибы."По предварительным данным, два пассажира получили ушибы. Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", — говорится в сообщении.В Уральском следственном управлении на транспорте СК России проинформировали РИА Новости, что следственная группа выехала к месту посадки самолета в Тюменской области.Согласно информации надзорного ведомства, около 15:00 (13:00 мск) в пятницу при посадке самолета в Лайтамаке произошел "подлом стойки шасси". Ан-2 следовал рейсом Тобольск — Лайтамак и садился на грунтовой площадке в штатном режиме. Перевозчик выясняет причины ЧП.

https://ria.ru/20210518/samolet-1732777757.html

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ан-2, ютэйр, тюменская область, происшествия