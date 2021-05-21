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В Тюменской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку
В Тюменской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку - РИА Новости, 21.05.2021
В Тюменской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку
Опоры шасси сложились в конце пробега при посадке самолета Ан-2 в Тюменской области, сообщила РИА Новости пресс-служба авиакомпании "ЮТэйр". РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T14:49
2021-05-21T14:49
2021-05-21T15:29
ан-2
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происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 мая — РИА Новости. Опоры шасси сложились в конце пробега при посадке самолета Ан-2 в Тюменской области, сообщила РИА Новости пресс-служба авиакомпании "ЮТэйр".На борту находились семь пассажиров и два члена экипажа. По данным Уральской транспортной прокуратуры, два человека получили ушибы."По предварительным данным, два пассажира получили ушибы. Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", — говорится в сообщении.В Уральском следственном управлении на транспорте СК России проинформировали РИА Новости, что следственная группа выехала к месту посадки самолета в Тюменской области.Согласно информации надзорного ведомства, около 15:00 (13:00 мск) в пятницу при посадке самолета в Лайтамаке произошел "подлом стойки шасси". Ан-2 следовал рейсом Тобольск — Лайтамак и садился на грунтовой площадке в штатном режиме. Перевозчик выясняет причины ЧП.
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ан-2, ютэйр, тюменская область, происшествия
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 мая — РИА Новости.
Опоры шасси сложились в конце пробега при посадке самолета Ан-2
в Тюменской области, сообщила РИА Новости пресс-служба авиакомпании "ЮТэйр".
На борту находились семь пассажиров и два члена экипажа.
По данным Уральской транспортной прокуратуры, два человека получили ушибы.
"По предварительным данным, два пассажира получили ушибы. Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", — говорится в сообщении.
В Уральском следственном управлении на транспорте СК России проинформировали РИА Новости, что следственная группа выехала к месту посадки самолета в Тюменской области
.
Согласно информации надзорного ведомства, около 15:00 (13:00 мск) в пятницу при посадке самолета в Лайтамаке произошел "подлом стойки шасси". Ан-2 следовал рейсом Тобольск — Лайтамак и садился на грунтовой площадке в штатном режиме. Перевозчик выясняет причины ЧП.