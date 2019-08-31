Врачи рассказали о состоянии пострадавших при аварийной посадке Ан-2

ЯКУТСК, 31 авг – РИА Новости. Врачи оценивают состояние четырех из пяти пострадавших при аварийной посадке самолета Ан-2 в Якутии как стабильно тяжелое, сообщил минздрав республики.
"Погибшие и пострадавшие - взрослые. В больнице произведены все необходимые диагностические мероприятия, после которых один человек отпущен домой, так как показаний для его госпитализации не обнаружено. Состояние четверых пострадавших оценивается как стабильно тяжелое", — говорится в сообщении.
Частный Ан-2 совершил вынужденную посадку в районе озера Силян-Кюель Кобяйского района Якутии. По данным ведомства, на борту находились семь человек, двое из них погибли. Пятерых пострадавших доставили в больницу в Якутске.