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В Ивановской области легкомоторный самолет совершил экстренную посадку
В Ивановской области легкомоторный самолет совершил экстренную посадку - РИА Новости, 17.07.2021
В Ивановской области легкомоторный самолет совершил экстренную посадку
Летательный аппарат совершил нештатную посадку на реку в Ивановской области, пострадавших нет, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T21:24
2021-07-17T22:13
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ивановская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 17 июл - РИА Новости. Летательный аппарат совершил нештатную посадку на реку в Ивановской области, пострадавших нет, сообщило ГУМЧС по региону."В 18.44 17.07.2021 в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Ивановской области по линии "112" поступило сообщение о нештатной посадке летательного аппарата по адресу: река Харинка, вблизи местечка Горино, г.о. Иваново", - говорится в сообщении.Уточняется, что пострадавших нет. Всего к месту ЧС выслано 35 человек и 9 единиц техники, в том числе от МЧС России - 19 человек и 5 единиц техники.Как уточнили РИА Новости в ГУМЧС по Ивановской области, разлива топлива также нет.В УМВД по Ивановской области РИА Новости пояснили, что в реку упал самолет Ан-2. Пилот 1974 года рождения не пострадал. "Сотрудники полиции с ним общаются, выясняются причины этого падения", - отметили в пресс-службе УМВД.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ивановская область, происшествия
21:24 17.07.2021 (обновлено: 22:13 17.07.2021)
 
В Ивановской области легкомоторный самолет совершил экстренную посадку

МЧС: в Ивановской области легкомоторный самолет совершил экстренную посадку

© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в фотобанкСело Холуй, Ивановская область
Село Холуй, Ивановская область - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Юрий Кавер
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РЯЗАНЬ, 17 июл - РИА Новости. Летательный аппарат совершил нештатную посадку на реку в Ивановской области, пострадавших нет, сообщило ГУМЧС по региону.
"В 18.44 17.07.2021 в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Ивановской области по линии "112" поступило сообщение о нештатной посадке летательного аппарата по адресу: река Харинка, вблизи местечка Горино, г.о. Иваново", - говорится в сообщении.
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В Германии при падении легкомоторного самолета погибли три человека
Уточняется, что пострадавших нет. Всего к месту ЧС выслано 35 человек и 9 единиц техники, в том числе от МЧС России - 19 человек и 5 единиц техники.
Как уточнили РИА Новости в ГУМЧС по Ивановской области, разлива топлива также нет.
В УМВД по Ивановской области РИА Новости пояснили, что в реку упал самолет Ан-2. Пилот 1974 года рождения не пострадал. "Сотрудники полиции с ним общаются, выясняются причины этого падения", - отметили в пресс-службе УМВД.
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ивановская областьПроисшествия
 
 
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