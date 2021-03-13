https://ria.ru/20210313/samolet-1601088714.html
В Ставропольском крае самолет Ан-2 вынужденно сел в поле
В Ставропольском крае самолет Ан-2 вынужденно сел в поле
Самолет Ан-2, летевший из Минеральных Вод в Волгоградскую область, вынужденно сел в поле из-за снижения уровня масла в двигателе, жертв нет, сообщает Южная... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T17:18
2021-03-13T17:18
2021-03-13T17:19
южная транспортная прокуратура
россия
ан-2
волгоградская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155808/69/1558086973_0:636:1936:1725_1920x0_80_0_0_fb65b3cfefd3b12dbe79e0d558c6a941.jpg
ПЯТИГОРСК, 13 мар - РИА Новости. Самолет Ан-2, летевший из Минеральных Вод в Волгоградскую область, вынужденно сел в поле из-за снижения уровня масла в двигателе, жертв нет, сообщает Южная транспортная прокуратура.Отмечается, что на борту находились два члена экипажа, повреждений воздушного судна и жертв нет.
https://ria.ru/20210228/samolet-1599353834.html
россия
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155808/69/1558086973_0:454:1936:1906_1920x0_80_0_0_01ccb1a7d622fd160e0e8139dfe540c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная транспортная прокуратура, россия, ан-2, волгоградская область, происшествия