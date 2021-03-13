Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210313/samolet-1601088714.html
В Ставропольском крае самолет Ан-2 вынужденно сел в поле
В Ставропольском крае самолет Ан-2 вынужденно сел в поле
Самолет Ан-2, летевший из Минеральных Вод в Волгоградскую область, вынужденно сел в поле из-за снижения уровня масла в двигателе, жертв нет, сообщает Южная... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T17:18
2021-03-13T17:19
южная транспортная прокуратура
россия
ан-2
волгоградская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155808/69/1558086973_0:636:1936:1725_1920x0_80_0_0_fb65b3cfefd3b12dbe79e0d558c6a941.jpg
ПЯТИГОРСК, 13 мар - РИА Новости. Самолет Ан-2, летевший из Минеральных Вод в Волгоградскую область, вынужденно сел в поле из-за снижения уровня масла в двигателе, жертв нет, сообщает Южная транспортная прокуратура.Отмечается, что на борту находились два члена экипажа, повреждений воздушного судна и жертв нет.
https://ria.ru/20210228/samolet-1599353834.html
россия
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155808/69/1558086973_0:454:1936:1906_1920x0_80_0_0_01ccb1a7d622fd160e0e8139dfe540c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
южная транспортная прокуратура, россия, ан-2, волгоградская область, происшествия

В Ставропольском крае самолет Ан-2 вынужденно сел в поле

17:18 13.03.2021 (обновлено: 17:19 13.03.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет Ан-2
Самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 13 мар - РИА Новости. Самолет Ан-2, летевший из Минеральных Вод в Волгоградскую область, вынужденно сел в поле из-за снижения уровня масла в двигателе, жертв нет, сообщает Южная транспортная прокуратура.

"В субботу самолет Ан-2 после вылета из аэропорта Минеральные Воды в Камышин Волгоградской области совершил вынужденную посадку в поле в районе села Левокумка из-за снижения уровня масла в двигателе", - говорится в сообщении.

Пассажирский самолет в небе над Москвой - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
28 февраля, 21:58
СМИ: в Судане самолет вернулся в аэропорт из-за агрессивного кота
Отмечается, что на борту находились два члена экипажа, повреждений воздушного судна и жертв нет.

"Минераловодской межрайонной транспортной прокуратурой организованы проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего", - добавлено в сообщении.

 
Южная транспортная прокуратураРоссияАн-2Волгоградская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Шатунов рассказал об убийстве участника "Ласкового мая" на его глазах
04:41CNN: США не могут установить контакт с КНДР
03:56В Краснодаре потушили пожар в многоквартирном жилом доме
03:54Захарова ответила на сообщения о болгарском журналисте, приехавшем к МИД
03:49В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника
03:41В Краснодаре горит многоквартирный жилой дом
03:35Названы опасные ошибки при зарядке смартфона
03:06Европа предпочла запустить спутники Galileo на "Союзе", сообщил источник
03:01Российские туристы рассказали, что для них важно в путешествиях
02:52"Плохие новости": Forbes сообщил о задержке внедрения технологии в iPhone
02:43Польский эксперт раскрыл обман Украины при покупке российского газа
02:13Аналитик назвал основные риски для ваших финансов
02:11Правило 5 секунд: можно ли есть еду, упавшую на пол
02:05Солистка Little Big рассказала о домогательствах
01:25Православные христиане встречают прощеное воскресенье
01:24Врач Карабиненко рассказал, кому нельзя поститься
01:15В Магадане школьника без денег высадили из маршрутки в 20-градусный мороз
01:14Пушков назвал условие для широкомасштабного конфликта в Донбассе
01:12Специалист дал совет не болтать с голосовым помощником
01:04Ветераны ФСБ рассказали о человеке, который помог сохранить оружие России
Лента новостейМолния