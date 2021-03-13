https://ria.ru/20210313/samolet-1601088714.html

В Ставропольском крае самолет Ан-2 вынужденно сел в поле

В Ставропольском крае самолет Ан-2 вынужденно сел в поле

Самолет Ан-2, летевший из Минеральных Вод в Волгоградскую область, вынужденно сел в поле из-за снижения уровня масла в двигателе, жертв нет, сообщает Южная... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T17:18

2021-03-13T17:18

2021-03-13T17:19

южная транспортная прокуратура

россия

ан-2

волгоградская область

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 13 мар - РИА Новости. Самолет Ан-2, летевший из Минеральных Вод в Волгоградскую область, вынужденно сел в поле из-за снижения уровня масла в двигателе, жертв нет, сообщает Южная транспортная прокуратура.Отмечается, что на борту находились два члена экипажа, повреждений воздушного судна и жертв нет.

https://ria.ru/20210228/samolet-1599353834.html

россия

волгоградская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южная транспортная прокуратура, россия, ан-2, волгоградская область, происшествия