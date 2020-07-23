https://ria.ru/20200723/1574758365.html
В Бурятии возбудили дело после исчезновения Ан-2
Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после пропажи самолета Ан-2 с людьми на борту, сообщает... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T05:32
2020-07-23T05:43
исчезновение ан-2 в бурятии
республика бурятия
ан-2
происшествия
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
исчезновение ан-2 в бурятии, республика бурятия, ан-2, происшествия
КРАСНОЯРСК, 23 июл – РИА Новости.
Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после пропажи самолета Ан-2
с людьми на борту, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК
РФ.
"Кукурузник" Ан-2 авиакомпании "Феникс" пропал вечером 19 июля, на борту было шесть человек. Самолет облетал Тункинский и Окинский районы Бурятии, чтобы наметить территорию химической обработки лесов от тутового шелкопряда.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По версии следствия, 19 июля 2020 года самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс", вылетел в 19.37 по местному времени из поселка Кырен Тункинского района Республики Бурятия, в установленное время экипаж на связь не вышел", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что из-за длительного отсутствия информации о местонахождении воздушного судна у следствия имеются основания полагать, что в результате авиационного инцидента могли пострадать находившиеся на борту самолета пассажиры и члены экипажа.
Следователи осмотрели взлетно-посадочную площадку в поселке Кырен, изъяли образцы топлива, которым был заправлен самолет, назначена судебно-химическая экспертиза с целью определения его качества, опрошены технические работники, осуществлявшие предполетную подготовку судна, и руководство авиакомпании.