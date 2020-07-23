В Бурятии возбудили дело после исчезновения Ан-2

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По версии следствия, 19 июля 2020 года самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс", вылетел в 19.37 по местному времени из поселка Кырен Тункинского района Республики Бурятия, в установленное время экипаж на связь не вышел", - говорится в сообщении.