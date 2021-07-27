https://ria.ru/20210727/krushenie-1743053917.html

В Бурятии нашли останки членов экипажа Ан-2, рухнувшего год назад

В Бурятии нашли останки членов экипажа Ан-2, рухнувшего год назад - РИА Новости, 27.07.2021

В Бурятии нашли останки членов экипажа Ан-2, рухнувшего год назад

Следователи обнаружили останки членов экипажа и пассажиров Ан-2 в горах Бурятии на месте предполагаемой катастрофы самолета авиакомпании "Феникс" летом 2020... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T10:24

2021-07-27T10:24

2021-07-27T10:24

феникс

ан-2

следственный комитет россии (ск рф)

иркутск

окинский район

тункинский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/147330/50/1473305002_0:168:3014:1863_1920x0_80_0_0_16fa80c56abf30137dacea3fceed7ebe.jpg

КРАСНОЯРСК, 27 июл - РИА Новости. Следователи обнаружили останки членов экипажа и пассажиров Ан-2 в горах Бурятии на месте предполагаемой катастрофы самолета авиакомпании "Феникс" летом 2020 года, сообщает Восточно-Сибирское СУСК на транспорте.Ранее в СК сообщали, что следователи выясняют, обломки какого именно самолета Ан-2 были обнаружены туристами в Окинском районе Бурятии. Вариантов было два: потерпевший крушение летом прошлого года или в 1976-м. Они склонялись к тому, что это место предполагаемой катастрофы Ан-2 авиакомпании "Феникс", потерпевшего крушение 19 июля 2020 года.По версии следствия, самолет Ан-2 вылетел из поселка Кырен Тункинского района Бурятии, после чего не вышел на связь в установленное время. В течение года судьба его была неизвестна. На борту воздушного судна находились 2 члена экипажа и 4 пассажира."Сотрудники следственного управления провели осмотр места авиакатастрофы. Обнаружены останки тел членов экипажа и пассажиров. Они направлены в Иркутск для проведения судебно-медицинской и генотипоскопической экспертиз", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210713/ekspertiza-1741040664.html

иркутск

окинский район

тункинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феникс, ан-2, следственный комитет россии (ск рф), иркутск, окинский район, тункинский район, происшествия