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В Бурятии нашли останки членов экипажа Ан-2, рухнувшего год назад
В Бурятии нашли останки членов экипажа Ан-2, рухнувшего год назад - РИА Новости, 27.07.2021
В Бурятии нашли останки членов экипажа Ан-2, рухнувшего год назад
Следователи обнаружили останки членов экипажа и пассажиров Ан-2 в горах Бурятии на месте предполагаемой катастрофы самолета авиакомпании "Феникс" летом 2020... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T10:24
2021-07-27T10:24
2021-07-27T10:24
феникс
ан-2
следственный комитет россии (ск рф)
иркутск
окинский район
тункинский район
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 27 июл - РИА Новости. Следователи обнаружили останки членов экипажа и пассажиров Ан-2 в горах Бурятии на месте предполагаемой катастрофы самолета авиакомпании "Феникс" летом 2020 года, сообщает Восточно-Сибирское СУСК на транспорте.Ранее в СК сообщали, что следователи выясняют, обломки какого именно самолета Ан-2 были обнаружены туристами в Окинском районе Бурятии. Вариантов было два: потерпевший крушение летом прошлого года или в 1976-м. Они склонялись к тому, что это место предполагаемой катастрофы Ан-2 авиакомпании "Феникс", потерпевшего крушение 19 июля 2020 года.По версии следствия, самолет Ан-2 вылетел из поселка Кырен Тункинского района Бурятии, после чего не вышел на связь в установленное время. В течение года судьба его была неизвестна. На борту воздушного судна находились 2 члена экипажа и 4 пассажира."Сотрудники следственного управления провели осмотр места авиакатастрофы. Обнаружены останки тел членов экипажа и пассажиров. Они направлены в Иркутск для проведения судебно-медицинской и генотипоскопической экспертиз", - говорится в сообщении.
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феникс, ан-2, следственный комитет россии (ск рф), иркутск, окинский район, тункинский район, происшествия
В Бурятии нашли останки членов экипажа Ан-2, рухнувшего год назад
Следователи обнаружили останки членов экипажа и пассажиров рухнувшего год назад Ан-2 в горах Бурятии