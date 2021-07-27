Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210727/krushenie-1743053917.html
В Бурятии нашли останки членов экипажа Ан-2, рухнувшего год назад
В Бурятии нашли останки членов экипажа Ан-2, рухнувшего год назад - РИА Новости, 27.07.2021
В Бурятии нашли останки членов экипажа Ан-2, рухнувшего год назад
Следователи обнаружили останки членов экипажа и пассажиров Ан-2 в горах Бурятии на месте предполагаемой катастрофы самолета авиакомпании "Феникс" летом 2020... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T10:24
2021-07-27T10:24
феникс
ан-2
следственный комитет россии (ск рф)
иркутск
окинский район
тункинский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/147330/50/1473305002_0:168:3014:1863_1920x0_80_0_0_16fa80c56abf30137dacea3fceed7ebe.jpg
КРАСНОЯРСК, 27 июл - РИА Новости. Следователи обнаружили останки членов экипажа и пассажиров Ан-2 в горах Бурятии на месте предполагаемой катастрофы самолета авиакомпании "Феникс" летом 2020 года, сообщает Восточно-Сибирское СУСК на транспорте.Ранее в СК сообщали, что следователи выясняют, обломки какого именно самолета Ан-2 были обнаружены туристами в Окинском районе Бурятии. Вариантов было два: потерпевший крушение летом прошлого года или в 1976-м. Они склонялись к тому, что это место предполагаемой катастрофы Ан-2 авиакомпании "Феникс", потерпевшего крушение 19 июля 2020 года.По версии следствия, самолет Ан-2 вылетел из поселка Кырен Тункинского района Бурятии, после чего не вышел на связь в установленное время. В течение года судьба его была неизвестна. На борту воздушного судна находились 2 члена экипажа и 4 пассажира."Сотрудники следственного управления провели осмотр места авиакатастрофы. Обнаружены останки тел членов экипажа и пассажиров. Они направлены в Иркутск для проведения судебно-медицинской и генотипоскопической экспертиз", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210713/ekspertiza-1741040664.html
иркутск
окинский район
тункинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/147330/50/1473305002_154:0:2861:2030_1920x0_80_0_0_c3a3ee82674b67b277cfa3bf13c6e766.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
феникс, ан-2, следственный комитет россии (ск рф), иркутск, окинский район, тункинский район, происшествия
10:24 27.07.2021
 
В Бурятии нашли останки членов экипажа Ан-2, рухнувшего год назад

Следователи обнаружили останки членов экипажа и пассажиров рухнувшего год назад Ан-2 в горах Бурятии

CC BY 2.0 / Dmitry Terekhov / Antonov An-2Самолет Ан-2
Самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
CC BY 2.0 / Dmitry Terekhov / Antonov An-2
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 27 июл - РИА Новости. Следователи обнаружили останки членов экипажа и пассажиров Ан-2 в горах Бурятии на месте предполагаемой катастрофы самолета авиакомпании "Феникс" летом 2020 года, сообщает Восточно-Сибирское СУСК на транспорте.
Ранее в СК сообщали, что следователи выясняют, обломки какого именно самолета Ан-2 были обнаружены туристами в Окинском районе Бурятии. Вариантов было два: потерпевший крушение летом прошлого года или в 1976-м. Они склонялись к тому, что это место предполагаемой катастрофы Ан-2 авиакомпании "Феникс", потерпевшего крушение 19 июля 2020 года.
По версии следствия, самолет Ан-2 вылетел из поселка Кырен Тункинского района Бурятии, после чего не вышел на связь в установленное время. В течение года судьба его была неизвестна. На борту воздушного судна находились 2 члена экипажа и 4 пассажира.
"Сотрудники следственного управления провели осмотр места авиакатастрофы. Обнаружены останки тел членов экипажа и пассажиров. Они направлены в Иркутск для проведения судебно-медицинской и генотипоскопической экспертиз", - говорится в сообщении.
Сотрудник проводит молекулярно-генетическую экспертизу ДНК в экспертно-криминалистическом центре - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 10:46
Останки жертв крушения Ан-26 отправили в Москву для ДНК-экспертизы
 
ФениксАн-2Следственный комитет России (СК РФ)ИркутскОкинский районТункинский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:37В Госдуме ответили на идею сделки с Турцией по Крыму
15:30Представитель химзавода в Леверкузене заявил об угрозе для города
15:28Камеры в Москве сняли тысячи говорящих по телефону водителей
15:25В турецком парламенте отвергли идею сделки с Россией по Крыму и Кипру
15:18На немецком химзаводе рассказали о работниках, пострадавших при взрыве
15:16Конкурс в МГУ составляет более девяти человек на место, заявил Садовничий
15:10"Веселящий газ" и димедрол включили в перечень одурманивающих веществ
15:09Эрнст рассказал о трансляции Олимпиады в Крыму
15:08В Ливии напали на тюрьму, несколько заключенных сбежали, пишут СМИ
15:08Режиссер рассказал о съемках в космосе фильма "Вызов"
15:02Бывший пресс-секретарь Зеленского подарила Пескову свою книгу
15:01ВОЗ призвала ограничить распространение электронных сигарет
14:59В Госдуме призвали Анкару сформировать четкую позицию по Крыму
14:55Путин заявил о незначительной инфляции в России
14:54Эрнст назвал церемонию открытия Олимпиады в Токио "достаточно минорной"
14:52Путин напомнил об инфляционных рисках при восстановлении мировой экономики
14:51В Алтайском крае отец получил срок за истязание шестерых детей
14:50Звезда сериалов "Кадетство" и "Молодежка" попал в ДТП с КамАЗом
14:50В Белоруссии мужчину приговорили к десяти годам колонии за поджог танка
14:48"СР — За правду" отказалась подписать с ЕР соглашение за безопасные выборы
Лента новостейМолния