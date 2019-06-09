В Бурятии самолет Ан-2 совершил жесткую посадку

КРАСНОЯРСК, 9 июн – РИА Новости. Самолет Ан-2, выполнявший работы по опылению территории от шелкопряда в Бурятии, совершил жесткую посадку в Тункинском районе, жертв нет, сообщила РИА Новости представитель единой дежурно-диспетчерской службы района.

По словам диспетчера, сообщение о жесткой посадке поступило в 18.59 по местному времени (13.59 мск).

"Борт выполнял работы по опылению от шелкопряда. На борту находились два члена экипажа. Только что, в 22.10 (17.10 мск), сообщили, что оба найдены, все живы", - сказала собеседница агентства.