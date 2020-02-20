Комиссия МАК начала расследование жесткой посадки Ан-2 в Магадане

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию причин жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане, сообщается на сайте комитета.
Частный Ан-2, принадлежащий компании "Т-Цемент", которая занимается золотодобычей, в четверг при взлете в Магадане совершил жесткую посадку. На борту были 14 человек, они смогли покинуть воздушное судно самостоятельно. Всех, кто был на борту, доставили в больницу для осмотра. У пятерых диагностировали компрессионный перелом позвоночника.
"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.
Проверку инцидента ранее начали и следователи. Сообщалось, что они рассматривают две основные версии произошедшего: техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования.