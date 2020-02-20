Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-20T16:21+0300
https://ria.ru/20200220/1565017899.html
Комиссия МАК начала расследование жесткой посадки Ан-2 в Магадане
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1564998118_57:0:772:402_1036x0_80_0_0_1b0964d3342fbd80d34479d689df6c4a.jpg
РИА Новости

Комиссия МАК начала расследование жесткой посадки Ан-2 в Магадане

16:21 20.02.2020
1293
© Фото : МЧС РоссииМесто жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане
Место жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане
© Фото : МЧС России
Место жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию причин жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане, сообщается на сайте комитета.
Частный Ан-2, принадлежащий компании "Т-Цемент", которая занимается золотодобычей, в четверг при взлете в Магадане совершил жесткую посадку. На борту были 14 человек, они смогли покинуть воздушное судно самостоятельно. Всех, кто был на борту, доставили в больницу для осмотра. У пятерых диагностировали компрессионный перелом позвоночника.
"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.
Проверку инцидента ранее начали и следователи. Сообщалось, что они рассматривают две основные версии произошедшего: техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования.
Кадры жесткой посадки Ан-2 после взлета в Магадане: съемка пассажира
Вчера, 15:05
Момент жесткой посадки Ан-2 в Магадане попал на видео
110330
Обсудить 0
Жесткая посадка Ан-2 в МагаданеМежгосударственный авиационный комитетМагаданПроисшествия
Рекомендуем
Кадры жесткой посадки Ан-2 после взлета в Магадане: съемка пассажира
Момент жесткой посадки Ан-2 в Магадане попал на видео
Кадры инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
В Сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Момент смертельного лобового столкновения в Твери попал на видео
Момент смертельного ДТП в Твери попал на видео
Место жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане
Медики рассказали о состоянии пострадавших при ЧП с Ан-2 в Магадане
Бомбардировщик Су-24 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Российские Су-24 ударили по террористам в Сирии
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17
Вертолет Робинсон (Robinson R44). Архив
В Ярославской области при падении вертолета пострадал человек
Стрельба в Ханау
При стрельбе в кальянных в Германии погибли восемь человек
Кадры инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Кузбассе на автовокзале убили мужчину
Полицейские в защитных костюмах во время эвакуации жителей из жилого дома в Гонконге
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
Монитор с изображением заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова, в зале второго западного окружного военного суда
Пять генералов вступились за замглавы Генштаба Арсланова
Сотрудник полиции
В Татарстане раскрыли банду, подозреваемую в 25 тяжких преступлениях
Ситуация в Новых Санжарах Полтавской области
Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями
Кадры с места жесткой посадки «кукурузника» в Магадане
Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:48Эксперт оценил идею повысить налог на старые автомобили
05:45Американское издание назвало преимущества Су-35 перед F-15EX
05:44Третья группа пассажиров Diamond Princess начала покидать судно
05:32В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
05:23В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса
05:20На Дальнем Востоке в 2019 году выявили шесть финансовых пирамид
05:18Еще одного китайского студента в ДВФУ поместили на карантин
05:10Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
04:54Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты"
04:51Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
04:51На киностудии "Мосфильм" монтируют фильм о дальневосточном леопарде
04:49Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат
04:47Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
04:46Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
04:45Эксперты назвали самые фотогеничные уголки России для туристов
04:42Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек
04:41Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
04:39МВД заявило о 22 обращениях МФО из-за утечки баз данных клиентов
04:39Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
04:36Депутат Госдумы рассказал о планах "Поискового движения России"
Лента новостейМолния