Комиссия МАК начала расследование жесткой посадки Ан-2 в Магадане

"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.

Проверку инцидента ранее начали и следователи. Сообщалось, что они рассматривают две основные версии произошедшего: техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования.