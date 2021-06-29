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В Тюменской области самолет выкатился за пределы посадочной полосы
В Тюменской области самолет выкатился за пределы посадочной полосы - РИА Новости, 29.06.2021
В Тюменской области самолет выкатился за пределы посадочной полосы
Самолет авиакомпании "ЮТэйр" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в селе Лайтамак Тюменской области, сообщает пресс-служба Уральской... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T15:40
2021-06-29T15:40
2021-06-29T15:41
ан-2
ютэйр
тюменская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Самолет авиакомпании "ЮТэйр" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в селе Лайтамак Тюменской области, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры."При выполнении рейса Тобольск-Лайтамак воздушное судно Ан-2 авиакомпании "ЮТэйр" при посадке выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Предварительная причина - шквалистый ветер", - говорится в сообщении.Уточняется, что на борту находились восемь пассажиров и два члена экипажа, пострадавших нет. Самолет имеет незначительное повреждение крыла. Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20210617/simferopol-1737364898.html
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ан-2, ютэйр, тюменская область, происшествия
В Тюменской области самолет выкатился за пределы посадочной полосы
15:40 29.06.2021 (обновлено: 15:41 29.06.2021)
В Тюменской области самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы