https://ria.ru/20210629/samolet-1739062003.html

В Тюменской области самолет выкатился за пределы посадочной полосы

В Тюменской области самолет выкатился за пределы посадочной полосы - РИА Новости, 29.06.2021

В Тюменской области самолет выкатился за пределы посадочной полосы

Самолет авиакомпании "ЮТэйр" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в селе Лайтамак Тюменской области, сообщает пресс-служба Уральской... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T15:40

2021-06-29T15:40

2021-06-29T15:41

ан-2

ютэйр

тюменская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_0:118:2249:1383_1920x0_80_0_0_770dcb383ced47b188c660613cac8416.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Самолет авиакомпании "ЮТэйр" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в селе Лайтамак Тюменской области, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры."При выполнении рейса Тобольск-Лайтамак воздушное судно Ан-2 авиакомпании "ЮТэйр" при посадке выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Предварительная причина - шквалистый ветер", - говорится в сообщении.Уточняется, что на борту находились восемь пассажиров и два члена экипажа, пострадавших нет. Самолет имеет незначительное повреждение крыла. Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210617/simferopol-1737364898.html

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ан-2, ютэйр, тюменская область, происшествия