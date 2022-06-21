Рейтинг@Mail.ru
В Якутии осматривают местность, где может находиться пропавший самолет - РИА Новости, 21.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220621/samolet-1796929170.html
В Якутии осматривают местность, где может находиться пропавший самолет
В Якутии осматривают местность, где может находиться пропавший самолет - РИА Новости, 21.06.2022
В Якутии осматривают местность, где может находиться пропавший самолет
Экипаж самолета Ан-26 с высоты осматривает местность, где, предположительно, находится пропавший самолет Ан-2, сообщает пресс-служба авиакомпании "Полярные... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T09:15
2022-06-21T09:15
россия
происшествия
республика саха (якутия)
якутск
полярные авиалинии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-2
ан-26
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780661281_0:17:3111:1767_1920x0_80_0_0_b7535a066501b677700dd84d436eb6e2.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Экипаж самолета Ан-26 с высоты осматривает местность, где, предположительно, находится пропавший самолет Ан-2, сообщает пресс-служба авиакомпании "Полярные авиалинии".Во вторник пресс-служба МЧС России сообщила, что Ан-2 пропал с радаров и не приземлился в назначенное время на площадке "Вертикальный". Самолет вылетел накануне в 06.30 по местному времени по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) - Вертикальный (Кобяйский район) - Ус-Хатынг. На борту, по предварительным данным, находятся три человека - два члена экипажа, один пассажир - и одна тонна груза. Для поиска самолета привлечена авиация, для проведения поисковых работ запланированы самолет Ан-26 и вертолет Ми-8. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц."В 12.56 по местному времени (06.56 мск) на поиски пропавшего самолета Ан-2, принадлежащего частной организации, вылетел самолет Ан-26 авиакомпании "Полярные авиалинии" с тремя спасателями на борту. Командир воздушного судна - опытный пилот Олег Аркадьев. На данный момент экипаж с высоты осматривает местность, где предположительно находится пропавший самолет. Также приведен в готовность экипаж и вертолет Ми-8 авиакомпании, который будет задействован в поисковых мероприятиях при необходимости", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220621/samolet-1796920546.html
россия
республика саха (якутия)
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780661281_367:0:2744:1783_1920x0_80_0_0_16d9b34c2c92e137e311ab20a8410318.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, республика саха (якутия), якутск, полярные авиалинии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-2, ан-26, ми-8 амтш
09:15 21.06.2022
 
В Якутии осматривают местность, где может находиться пропавший самолет

В Якутии экипаж Ан-26 осматривает местность, где может находиться пропавший с радаров Ан-2

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСамолет Ан-26
Самолет Ан-26 - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Самолет Ан-26. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Экипаж самолета Ан-26 с высоты осматривает местность, где, предположительно, находится пропавший самолет Ан-2, сообщает пресс-служба авиакомпании "Полярные авиалинии".
Во вторник пресс-служба МЧС России сообщила, что Ан-2 пропал с радаров и не приземлился в назначенное время на площадке "Вертикальный". Самолет вылетел накануне в 06.30 по местному времени по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) - Вертикальный (Кобяйский район) - Ус-Хатынг. На борту, по предварительным данным, находятся три человека - два члена экипажа, один пассажир - и одна тонна груза. Для поиска самолета привлечена авиация, для проведения поисковых работ запланированы самолет Ан-26 и вертолет Ми-8. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.
"В 12.56 по местному времени (06.56 мск) на поиски пропавшего самолета Ан-2, принадлежащего частной организации, вылетел самолет Ан-26 авиакомпании "Полярные авиалинии" с тремя спасателями на борту. Командир воздушного судна - опытный пилот Олег Аркадьев. На данный момент экипаж с высоты осматривает местность, где предположительно находится пропавший самолет. Также приведен в готовность экипаж и вертолет Ми-8 авиакомпании, который будет задействован в поисковых мероприятиях при необходимости", - говорится в сообщении.
Самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
08:38
Самолет Ан-2 пропал с радаров в Якутии
 
РоссияПроисшествияРеспублика Саха (Якутия)ЯкутскПолярные авиалинииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ан-2Ан-26Ми-8 АМТШ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала