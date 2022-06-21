https://ria.ru/20220621/samolet-1796929170.html

В Якутии осматривают местность, где может находиться пропавший самолет

В Якутии осматривают местность, где может находиться пропавший самолет - РИА Новости, 21.06.2022

В Якутии осматривают местность, где может находиться пропавший самолет

Экипаж самолета Ан-26 с высоты осматривает местность, где, предположительно, находится пропавший самолет Ан-2, сообщает пресс-служба авиакомпании "Полярные... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T09:15

2022-06-21T09:15

2022-06-21T09:15

россия

происшествия

республика саха (якутия)

якутск

полярные авиалинии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ан-2

ан-26

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Экипаж самолета Ан-26 с высоты осматривает местность, где, предположительно, находится пропавший самолет Ан-2, сообщает пресс-служба авиакомпании "Полярные авиалинии".Во вторник пресс-служба МЧС России сообщила, что Ан-2 пропал с радаров и не приземлился в назначенное время на площадке "Вертикальный". Самолет вылетел накануне в 06.30 по местному времени по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) - Вертикальный (Кобяйский район) - Ус-Хатынг. На борту, по предварительным данным, находятся три человека - два члена экипажа, один пассажир - и одна тонна груза. Для поиска самолета привлечена авиация, для проведения поисковых работ запланированы самолет Ан-26 и вертолет Ми-8. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц."В 12.56 по местному времени (06.56 мск) на поиски пропавшего самолета Ан-2, принадлежащего частной организации, вылетел самолет Ан-26 авиакомпании "Полярные авиалинии" с тремя спасателями на борту. Командир воздушного судна - опытный пилот Олег Аркадьев. На данный момент экипаж с высоты осматривает местность, где предположительно находится пропавший самолет. Также приведен в готовность экипаж и вертолет Ми-8 авиакомпании, который будет задействован в поисковых мероприятиях при необходимости", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220621/samolet-1796920546.html

россия

республика саха (якутия)

якутск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, республика саха (якутия), якутск, полярные авиалинии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-2, ан-26, ми-8 амтш