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В Челябинской области Ан-2 совершил вынужденную посадку

В Челябинской области Ан-2 совершил вынужденную посадку - РИА Новости, 05.06.2021

В Челябинской области Ан-2 совершил вынужденную посадку

Воздушное судно малой авиации Ан-2, на борту которого находились 8 человек, в субботу вынужденно приземлилось на поле в поселке Челябинской области,... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T09:43

2021-06-05T09:43

2021-06-05T09:43

ан-2

челябинск

челябинская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 5 июн - РИА Новости. Воздушное судно малой авиации Ан-2, на борту которого находились 8 человек, в субботу вынужденно приземлилось на поле в поселке Челябинской области, пострадавших нет, идет проверка, сообщила Уральская транспортная прокуратура."Пятого июня около поселка Сухтелинский Челябинской области на поле осуществлена вынужденная посадка воздушного судна малой авиации Ан-2 в связи технической неисправностью двигателя (повышение температуры). Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.Воздушное судно ДОСААФ России следовало с аэродрома Калачево (Челябинск) до аэродрома Агаповка Челябинской области для воздушных прыжков, уточняется в сообщении.На борту самолета находились 8 человек - капитан воздушного судна, пилот, механик, врач, четыре парашютиста, поясняется в сообщении.В настоящее время производится оценка технического состояния воздушного судна, Карталинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, сообщает прокуратура.

https://ria.ru/20210602/samolet-1735197033.html

челябинск

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ан-2, челябинск, челябинская область, происшествия