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В Челябинской области Ан-2 совершил вынужденную посадку
В Челябинской области Ан-2 совершил вынужденную посадку - РИА Новости, 05.06.2021
В Челябинской области Ан-2 совершил вынужденную посадку
Воздушное судно малой авиации Ан-2, на борту которого находились 8 человек, в субботу вынужденно приземлилось на поле в поселке Челябинской области,... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T09:43
2021-06-05T09:43
ан-2
челябинск
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 июн - РИА Новости. Воздушное судно малой авиации Ан-2, на борту которого находились 8 человек, в субботу вынужденно приземлилось на поле в поселке Челябинской области, пострадавших нет, идет проверка, сообщила Уральская транспортная прокуратура."Пятого июня около поселка Сухтелинский Челябинской области на поле осуществлена вынужденная посадка воздушного судна малой авиации Ан-2 в связи технической неисправностью двигателя (повышение температуры). Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.Воздушное судно ДОСААФ России следовало с аэродрома Калачево (Челябинск) до аэродрома Агаповка Челябинской области для воздушных прыжков, уточняется в сообщении.На борту самолета находились 8 человек - капитан воздушного судна, пилот, механик, врач, четыре парашютиста, поясняется в сообщении.В настоящее время производится оценка технического состояния воздушного судна, Карталинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, сообщает прокуратура.
https://ria.ru/20210602/samolet-1735197033.html
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ан-2, челябинск, челябинская область, происшествия

В Челябинской области Ан-2 совершил вынужденную посадку

09:43 05.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет Ан-2
Самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 июн - РИА Новости. Воздушное судно малой авиации Ан-2, на борту которого находились 8 человек, в субботу вынужденно приземлилось на поле в поселке Челябинской области, пострадавших нет, идет проверка, сообщила Уральская транспортная прокуратура.
"Пятого июня около поселка Сухтелинский Челябинской области на поле осуществлена вынужденная посадка воздушного судна малой авиации Ан-2 в связи технической неисправностью двигателя (повышение температуры). Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Воздушное судно ДОСААФ России следовало с аэродрома Калачево (Челябинск) до аэродрома Агаповка Челябинской области для воздушных прыжков, уточняется в сообщении.
На борту самолета находились 8 человек - капитан воздушного судна, пилот, механик, врач, четыре парашютиста, поясняется в сообщении.
В настоящее время производится оценка технического состояния воздушного судна, Карталинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, сообщает прокуратура.
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