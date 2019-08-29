Самолет Ан-2 вынужденно сел в поле в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Легкомоторный самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в поле в Миллеровском районе Ростовской области, никто не пострадал, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
"Частный самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в скошенном поле. Члены экипажа, три человека, не пострадали", - сказал собеседник. Он не уточнил причину вынужденной посадки самолета.
По его информации, инцидент произошел накануне днем, в среду, в районе хутора Тарадинка.