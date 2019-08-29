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РИА Новости

Самолет Ан-2 вынужденно сел в поле в Ростовской области

16:01 29.08.2019
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© Flickr / mikhail_serbinСамолет АН-12
Самолет АН-12
© Flickr / mikhail_serbin
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Легкомоторный самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в поле в Миллеровском районе Ростовской области, никто не пострадал, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
"Частный самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в скошенном поле. Члены экипажа, три человека, не пострадали", - сказал собеседник. Он не уточнил причину вынужденной посадки самолета.
По его информации, инцидент произошел накануне днем, в среду, в районе хутора Тарадинка.
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Ан-2Миллеровский районРостовская областьРостов-на-ДонуПроисшествия
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