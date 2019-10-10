У пилота, экстренно посадившего Ан-2 в поле под Курском, не было лицензии

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. У пилота самолета Ан-2, совершившего жесткую посадку в Курской области в августе, не было разрешения на полеты, его оштрафовали на 60 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной прокуратуры.

Самолет Ан-2 совершил 28 августа экстренную посадку у поселка Селекционный Льговского района Курской области после того, как пилот зацепил крону дерева. Пилот, 1966 года рождения, не пострадал, топливо не разлилось.

По данным МАК, самолет совершил аварийную посадку при выполнении авиационно-химических работ в сельскохозяйственном поле.

"Установлено, что на воздушном судне отсутствовал действующий сертификат летной годности, не было сертификата эксплуатанта на выполнение авиационных работ. Кроме того, лицо, фактически выполнявшее полет, не имеет свидетельства пилота", - говорится в сообщении.

Кроме этого, разрешение на полет воздушного судна соответствующими органами не выдавалось.

По результатам проверки в отношении собственника самолета возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства), а также по части 8 статьи 11.5 КоАП РФ (допуск к полету воздушного судна на котором отсутствует судовая и полетная документация, предусмотренная законодательством Российской Федерации, а равно допуск к управлению воздушным судном или его обслуживанию лица, не имеющего на то права).

"Виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 60 тысяч рублей", - добавляется в сообщении.