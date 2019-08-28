Ан-2 совершил жесткую посадку в поле под Курском

ВОРОНЕЖ, 28 авг - РИА Новости. Самолет Ан-2 зацепил крону дерева и совершил жесткую посадку в Курской области, пилот не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Самолет совершил экстренную посадку около 13.24 мск у поселка Селекционный Льговского района Курской области. Пилот зацепил крону дерева и совершил жесткую посадку в поле подсолнечника, сказал собеседник агентства.