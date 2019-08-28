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РИА Новости

Ан-2 совершил жесткую посадку в поле под Курском

18:00 28.08.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нашивки сотрудников МЧС России. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 28 авг - РИА Новости. Самолет Ан-2 зацепил крону дерева и совершил жесткую посадку в Курской области, пилот не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Самолет совершил экстренную посадку около 13.24 мск у поселка Селекционный Льговского района Курской области. Пилот зацепил крону дерева и совершил жесткую посадку в поле подсолнечника, сказал собеседник агентства.
По его словам, самолет Ан-2 под управлением пилот 1966 года рождения проводил обработку полей, в результате жесткой посадки пилот не пострадал, разлива топлива нет. Все обстоятельства ЧП выясняются.
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