Ан-2 совершил жесткую посадку в поле под Курском

ВОРОНЕЖ, 28 авг - РИА Новости. Самолет Ан-2 зацепил крону дерева и совершил жесткую посадку в Курской области, пилот не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Самолет совершил экстренную посадку около 13.24 мск у поселка Селекционный Льговского района Курской области. Пилот зацепил крону дерева и совершил жесткую посадку в поле подсолнечника, сказал собеседник агентства.
По его словам, самолет Ан-2 под управлением пилот 1966 года рождения проводил обработку полей, в результате жесткой посадки пилот не пострадал, разлива топлива нет. Все обстоятельства ЧП выясняются.
15 августа, 08:39РИА НовостиЧП с самолетами в России в 2018-2019 годах