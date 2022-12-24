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Важное в туризме за неделю: отмена рейсов в Египет, открытие Катара - РИА Новости, 24.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221224/puteshestviya-1840937064.html
Важное в туризме за неделю: отмена рейсов в Египет, открытие Катара
Важное в туризме за неделю: отмена рейсов в Египет, открытие Катара - РИА Новости, 24.12.2022
Важное в туризме за неделю: отмена рейсов в Египет, открытие Катара
Предпоследняя неделя декабря, когда уже хочется вовсю готовиться к Новому году, легкой не получилась. Тысячам туристов пришлось долго ждать своих рейсов в... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T07:02
2022-12-24T07:02
туризм
туризм
новости - туризм
египет
ifly
россия
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Предпоследняя неделя декабря, когда уже хочется вовсю готовиться к Новому году, легкой не получилась. Тысячам туристов пришлось долго ждать своих рейсов в Египет и обратно, переносить путешествия из столичных аэропортов из-за непогоды. Впрочем, хорошие новости тоже были. Китай готов смягчить антиковидные правила, Катар после чемпионата открыл границы для всех туристов, а в Краснодарском крае горные курорты дают старт сезону катания. А еще участники рынка сейчас предлагают горящие новогодние туры в Турцию и Таиланд. О самых важных новостях туризма — в дайджесте РИА Новости.Вторую неделю авиакомпания iFly переносит и отменяет рейсы в Египет и обратно. На этот раз решение продлено до 26 декабря. Проблемы возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. На 23 декабря около шести тысяч путешественников прилетели в Россию, 900 туристов Tez Tour ожидают возвращения домой.Из-за непогоды всю неделю в столичных аэропортах задерживали и отменяли рейсы. Так, 23 декабря, Шереметьево, Внуково и Домодедово из-за сложных метеоусловий не позволили вовремя вылететь 50 лайнерам.Последствия коронавируса не отпускают: страны продолжают менять правила въезда гостей. Китай планирует облегчить антиковидные меры: восьмидневный карантин предполагается отменить, зато гости попадут под трехдневный мониторинг состояния здоровья. О смягчении правил въезда с 22 декабря объявил Гонконг: туристы и местные жители смогут посещать бары и клубы без необходимости предъявлять результаты экспресс-тестов, а кинотеатры будут работать при полной заполняемости. В то же время Индия с 21 декабря возобновила выборочное тестирование прибывающих на COVID-19.Катар с 23 декабря снял все ограничения на въезд иностранцев, введенные на время завершившегося чемпионата мира по футболу. И это хорошая новость.Несколько стран заявили об изменении правил выдачи виз. Так, с 1 января консульства Хорватии будут ставить в паспорта не только национальные, но и шенгенские визы, поскольку страна вступает в Шенген. Власти Южной Кореи планируют ввести новые разрешения на въезд для иностранцев и улучшить систему авторизации электронных поездок по стране. Норвегия об изменениях не объявляла. Но СМИ утверждают, что россияне не могут получить визу этой страны даже по приглашению.Горнолыжные курорты России открывают зимний сезон. В "Красной Поляне" отдыхающие вышли на снежные склоны 23 декабря. "Роза Хутор" и "Газпром" из-за слишком теплой погоды перенесли открытие сезона на конец декабря.В Москве представители туротрасли получили ежегодную премию "Путеводная звезда". Лучшим гидом назвали Марину Крамскую. Также была отмечена работа Дарвиновского музея и интерактивного пространства "Лунариум".В Кавминводах с будущего года в два раза – до 100 рублей – увеличится курортный сбор.Туроператоры рассказывают, что еще можно купить путевки на новогодние праздники в Турцию и Таиланд. Тем более что растет число перевозчиков, доставляющих отдыхающих в эту страну в Юго-Восточной Азии. Так, с 30 декабря из Москвы в Пхукет запускает чартеры AZUR air.
https://ria.ru/20221125/kurorty-1833960956.html
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, египет, ifly, россия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Египет, iFly, Россия
07:02 24.12.2022
 
Важное в туризме за неделю: отмена рейсов в Египет, открытие Катара

Важное в туризме за неделю: отмена рейсов в Египет, открытие Катара, горящие туры

© Комплекс городского хозяйства МосквыЛиквидация последствий снегопада в Москве
Ликвидация последствий снегопада в Москве
© Комплекс городского хозяйства Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Предпоследняя неделя декабря, когда уже хочется вовсю готовиться к Новому году, легкой не получилась. Тысячам туристов пришлось долго ждать своих рейсов в Египет и обратно, переносить путешествия из столичных аэропортов из-за непогоды. Впрочем, хорошие новости тоже были. Китай готов смягчить антиковидные правила, Катар после чемпионата открыл границы для всех туристов, а в Краснодарском крае горные курорты дают старт сезону катания. А еще участники рынка сейчас предлагают горящие новогодние туры в Турцию и Таиланд. О самых важных новостях туризма — в дайджесте РИА Новости.
Вторую неделю авиакомпания iFly переносит и отменяет рейсы в Египет и обратно. На этот раз решение продлено до 26 декабря. Проблемы возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. На 23 декабря около шести тысяч путешественников прилетели в Россию, 900 туристов Tez Tour ожидают возвращения домой.
Из-за непогоды всю неделю в столичных аэропортах задерживали и отменяли рейсы. Так, 23 декабря, Шереметьево, Внуково и Домодедово из-за сложных метеоусловий не позволили вовремя вылететь 50 лайнерам.
Последствия коронавируса не отпускают: страны продолжают менять правила въезда гостей. Китай планирует облегчить антиковидные меры: восьмидневный карантин предполагается отменить, зато гости попадут под трехдневный мониторинг состояния здоровья. О смягчении правил въезда с 22 декабря объявил Гонконг: туристы и местные жители смогут посещать бары и клубы без необходимости предъявлять результаты экспресс-тестов, а кинотеатры будут работать при полной заполняемости. В то же время Индия с 21 декабря возобновила выборочное тестирование прибывающих на COVID-19.
Катар с 23 декабря снял все ограничения на въезд иностранцев, введенные на время завершившегося чемпионата мира по футболу. И это хорошая новость.
Несколько стран заявили об изменении правил выдачи виз. Так, с 1 января консульства Хорватии будут ставить в паспорта не только национальные, но и шенгенские визы, поскольку страна вступает в Шенген. Власти Южной Кореи планируют ввести новые разрешения на въезд для иностранцев и улучшить систему авторизации электронных поездок по стране. Норвегия об изменениях не объявляла. Но СМИ утверждают, что россияне не могут получить визу этой страны даже по приглашению.
Фестиваль GrelkaFest в Шерегеше - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 08:00Туризм
Лучшие горнолыжные курорты от Сочи до Сахалина: куда поехать кататься
Горнолыжные курорты России открывают зимний сезон. В "Красной Поляне" отдыхающие вышли на снежные склоны 23 декабря. "Роза Хутор" и "Газпром" из-за слишком теплой погоды перенесли открытие сезона на конец декабря.
В Москве представители туротрасли получили ежегодную премию "Путеводная звезда". Лучшим гидом назвали Марину Крамскую. Также была отмечена работа Дарвиновского музея и интерактивного пространства "Лунариум".
В Кавминводах с будущего года в два раза – до 100 рублей – увеличится курортный сбор.
Туроператоры рассказывают, что еще можно купить путевки на новогодние праздники в Турцию и Таиланд. Тем более что растет число перевозчиков, доставляющих отдыхающих в эту страну в Юго-Восточной Азии. Так, с 30 декабря из Москвы в Пхукет запускает чартеры AZUR air.
На улице Сплита в Хорватии - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
Вчера, 12:01Туризм
Туроператоры рассказали о новых правилах получения визы в Хорватию
 
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