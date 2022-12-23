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Китай планирует смягчить карантинные требования для туристов - РИА Новости, 23.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221223/kitay-1840775858.html
Китай планирует смягчить карантинные требования для туристов
Китай планирует смягчить карантинные требования для туристов - РИА Новости, 23.12.2022
Китай планирует смягчить карантинные требования для туристов
С января Китай планирует ослабить ковидные ограничения для иностранных туристов, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T14:03
2022-12-23T14:03
туризм
туризм
новости - туризм
китай
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. С января Китай планирует ослабить ковидные ограничения для иностранных туристов, сообщает Bloomberg.Власти предполагают ввести в стране так называемый метод "0+3". Путешественники, прибывающие из-за границы, не должны будут ехать в карантинную гостиницу или изолятор. Это требование будет заменено на трехдневное наблюдение за состоянием их здоровья.При этом конкретная технология мониторинга еще не опубликована, чиновники прорабатывают детали. Точная дата перехода на новый режим въезда в страну иностранных туристов тоже пока неизвестна.Сейчас после приезда в страну путешественники должны восемь дней провести на карантине в специальном отеле.
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туризм, новости - туризм, китай, коронавирус covid-19
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Китай, Коронавирус COVID-19
14:03 23.12.2022
 
Китай планирует смягчить карантинные требования для туристов

Китай планирует с января смягчить карантинные требования для туристов

© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в медиабанкМужчина на пешеходной улице в туристическом квартале в районе Ханькоу в Ухане
Мужчина на пешеходной улице в туристическом квартале в районе Ханькоу в Ухане - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Анна Раткогло
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. С января Китай планирует ослабить ковидные ограничения для иностранных туристов, сообщает Bloomberg.
Власти предполагают ввести в стране так называемый метод "0+3". Путешественники, прибывающие из-за границы, не должны будут ехать в карантинную гостиницу или изолятор. Это требование будет заменено на трехдневное наблюдение за состоянием их здоровья.
При этом конкретная технология мониторинга еще не опубликована, чиновники прорабатывают детали. Точная дата перехода на новый режим въезда в страну иностранных туристов тоже пока неизвестна.
Сейчас после приезда в страну путешественники должны восемь дней провести на карантине в специальном отеле.
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