https://ria.ru/20221223/kitay-1840775858.html

Китай планирует смягчить карантинные требования для туристов

Китай планирует смягчить карантинные требования для туристов - РИА Новости, 23.12.2022

Китай планирует смягчить карантинные требования для туристов

С января Китай планирует ослабить ковидные ограничения для иностранных туристов, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T14:03

2022-12-23T14:03

2022-12-23T14:03

туризм

туризм

новости - туризм

китай

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839192516_0:244:3207:2048_1920x0_80_0_0_9b136400cb3fbcdd5e683480f3873f37.jpg

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. С января Китай планирует ослабить ковидные ограничения для иностранных туристов, сообщает Bloomberg.Власти предполагают ввести в стране так называемый метод "0+3". Путешественники, прибывающие из-за границы, не должны будут ехать в карантинную гостиницу или изолятор. Это требование будет заменено на трехдневное наблюдение за состоянием их здоровья.При этом конкретная технология мониторинга еще не опубликована, чиновники прорабатывают детали. Точная дата перехода на новый режим въезда в страну иностранных туристов тоже пока неизвестна.Сейчас после приезда в страну путешественники должны восемь дней провести на карантине в специальном отеле.

https://ria.ru/20221208/kruizy-1837003950.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, китай, коронавирус covid-19