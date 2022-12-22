https://ria.ru/20221222/tailand-1840456793.html

Рейсов на Пхукет станет больше

Рейсов на Пхукет станет больше - РИА Новости, 22.12.2022

Рейсов на Пхукет станет больше

Рейсов в Таиланд станет больше, с 30 декабря AZUR air запускает новые чартеры из Москвы на Пхукет, сообщает АТОР. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T11:02

2022-12-22T11:02

2022-12-22T11:03

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пхукет (остров)

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Рейсов в Таиланд станет больше, с 30 декабря AZUR air запускает новые чартеры из Москвы на Пхукет, сообщает АТОР.На первом этапе планируется выполнять две перевозки в неделю — по пятницам и субботам. Позднее частота увеличиться до шести, уточняют в ассоциации.Новогодние недельные туры на Пхукет стоят от 192 тысяч рублей на двоих с проживанием в трехзвездочном отеле и от 252 тысяч — в пятизвездочном.Помимо полетов из Москвы, у AZUR air есть прямые рейсы (один раз в 10-11 ночей) в провинцию из Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Новосибирска, Перми, Уфы, Санкт-Петербурга, Хабаровска и Красноярска.

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пхукет (остров)

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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