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Рейсов на Пхукет станет больше
Рейсов на Пхукет станет больше - РИА Новости, 22.12.2022
Рейсов на Пхукет станет больше
Рейсов в Таиланд станет больше, с 30 декабря AZUR air запускает новые чартеры из Москвы на Пхукет, сообщает АТОР. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T11:02
2022-12-22T11:02
2022-12-22T11:03
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новости - туризм
пхукет (остров)
azur air
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Рейсов в Таиланд станет больше, с 30 декабря AZUR air запускает новые чартеры из Москвы на Пхукет, сообщает АТОР.На первом этапе планируется выполнять две перевозки в неделю — по пятницам и субботам. Позднее частота увеличиться до шести, уточняют в ассоциации.Новогодние недельные туры на Пхукет стоят от 192 тысяч рублей на двоих с проживанием в трехзвездочном отеле и от 252 тысяч — в пятизвездочном.Помимо полетов из Москвы, у AZUR air есть прямые рейсы (один раз в 10-11 ночей) в провинцию из Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Новосибирска, Перми, Уфы, Санкт-Петербурга, Хабаровска и Красноярска.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Пхукет (остров), Azur Air, Ассоциация туроператоров России (АТОР), туристы, куда можно лететь, Отдых на море
11:02 22.12.2022 (обновлено: 11:03 22.12.2022)
Рейсов на Пхукет станет больше
У авиакомпании AZUR air появятся новые чартеры в Таиланд с 30 декабря