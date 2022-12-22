Рейтинг@Mail.ru
Рейсов на Пхукет станет больше - РИА Новости, 22.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221222/tailand-1840456793.html
Рейсов на Пхукет станет больше
Рейсов на Пхукет станет больше - РИА Новости, 22.12.2022
Рейсов на Пхукет станет больше
Рейсов в Таиланд станет больше, с 30 декабря AZUR air запускает новые чартеры из Москвы на Пхукет, сообщает АТОР. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T11:02
2022-12-22T11:03
туризм
туризм
новости - туризм
пхукет (остров)
azur air
ассоциация туроператоров россии (атор)
туристы
куда можно лететь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154886/49/1548864925_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_247c78cb8f1338678e9ab0d09aa0dbeb.jpg
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Рейсов в Таиланд станет больше, с 30 декабря AZUR air запускает новые чартеры из Москвы на Пхукет, сообщает АТОР.На первом этапе планируется выполнять две перевозки в неделю — по пятницам и субботам. Позднее частота увеличиться до шести, уточняют в ассоциации.Новогодние недельные туры на Пхукет стоят от 192 тысяч рублей на двоих с проживанием в трехзвездочном отеле и от 252 тысяч — в пятизвездочном.Помимо полетов из Москвы, у AZUR air есть прямые рейсы (один раз в 10-11 ночей) в провинцию из Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Новосибирска, Перми, Уфы, Санкт-Петербурга, Хабаровска и Красноярска.
https://ria.ru/20221221/egipet-1840246096.html
пхукет (остров)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154886/49/1548864925_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00fb506efee10893ae07297e43009886.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, пхукет (остров), azur air, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Пхукет (остров), Azur Air, Ассоциация туроператоров России (АТОР), туристы, куда можно лететь, Отдых на море
11:02 22.12.2022 (обновлено: 11:03 22.12.2022)
 
Рейсов на Пхукет станет больше

У авиакомпании AZUR air появятся новые чартеры в Таиланд с 30 декабря

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкЗдание международного аэропорта на острове Пхукет
Здание международного аэропорта на острове Пхукет - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Рейсов в Таиланд станет больше, с 30 декабря AZUR air запускает новые чартеры из Москвы на Пхукет, сообщает АТОР.
На первом этапе планируется выполнять две перевозки в неделю — по пятницам и субботам. Позднее частота увеличиться до шести, уточняют в ассоциации.
Новогодние недельные туры на Пхукет стоят от 192 тысяч рублей на двоих с проживанием в трехзвездочном отеле и от 252 тысяч — в пятизвездочном.
Помимо полетов из Москвы, у AZUR air есть прямые рейсы (один раз в 10-11 ночей) в провинцию из Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Новосибирска, Перми, Уфы, Санкт-Петербурга, Хабаровска и Красноярска.
Самолет Airbus A320 Uralairlines в аэропорту Пулково - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 15:42Туризм
СМИ: "Уральские авиалинии" перестали летать в Египет
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмПхукет (остров)Azur AirАссоциация туроператоров России (АТОР)туристыкуда можно лететьОтдых на море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала