Рейтинг@Mail.ru
Туроператоры рассказали о новых правилах получения визы в Хорватию - РИА Новости, 23.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221223/khorvatiya-1840770114.html
Туроператоры рассказали о новых правилах получения визы в Хорватию
Туроператоры рассказали о новых правилах получения визы в Хорватию - РИА Новости, 23.12.2022
Туроператоры рассказали о новых правилах получения визы в Хорватию
Туроператоры рассказали о правилах получения визы в Хорватию, которая с 1 января 2023 года присоединяется к Шенгенской зоне, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T12:01
2022-12-23T12:01
туризм
туризм
новости - туризм
хорватия
шенгенская зона
ассоциация туроператоров россии (атор)
визы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152691/35/1526913586_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_eb069d998e929c6b5023c460944ce387.jpg
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Туроператоры рассказали о правилах получения визы в Хорватию, которая с 1 января 2023 года присоединяется к Шенгенской зоне, сообщает АТОР.С 1 января в дипломатических представительствах и консульствах Хорватии будут выдаваться шенгенские визы (типа A и C) и национальные долгосрочные визы (типа D).Последний в этом году день приема документов на долгосрочную визу типа D в визовом центре Москвы — 29 декабря. Затем работа офисов возобновится только 9 января.Хорватские краткосрочные визы (виза типа C), выданные до 31 декабря 2022 года, если срок их действия не истек, по-прежнему принимаются для въезда в республику. Но по ним нельзя будет посетить другие государства Шенгенской зоны, предупреждают эксперты ассоциации.Прямых рейсов между Россией и Хорватией нет. Добраться в республику можно с пересадкой в Белграде, Стамбуле и аэропортах Ближнего Востока.В МИД Хорватии также напомнили, что паспорт иностранного гражданина, посещающего Хорватию, должен быть действителен еще не менее трех месяцев после пересечения границы.
https://ria.ru/20221208/kruizy-1837003950.html
хорватия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152691/35/1526913586_86:0:1793:1280_1920x0_80_0_0_f52515b111848348bb33667a8bfe9a47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, хорватия, шенгенская зона, ассоциация туроператоров россии (атор), визы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Хорватия, Шенгенская зона, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Визы
12:01 23.12.2022
 
Туроператоры рассказали о новых правилах получения визы в Хорватию

АТОР: с 1 января консульства Хорватии будут выдавать и национальные визы, и шенген

© Pixabay / kirkandmimiНа улице Сплита в Хорватии
На улице Сплита в Хорватии - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© Pixabay / kirkandmimi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Туроператоры рассказали о правилах получения визы в Хорватию, которая с 1 января 2023 года присоединяется к Шенгенской зоне, сообщает АТОР.
С 1 января в дипломатических представительствах и консульствах Хорватии будут выдаваться шенгенские визы (типа A и C) и национальные долгосрочные визы (типа D).
Последний в этом году день приема документов на долгосрочную визу типа D в визовом центре Москвы — 29 декабря. Затем работа офисов возобновится только 9 января.
Хорватские краткосрочные визы (виза типа C), выданные до 31 декабря 2022 года, если срок их действия не истек, по-прежнему принимаются для въезда в республику. Но по ним нельзя будет посетить другие государства Шенгенской зоны, предупреждают эксперты ассоциации.
Прямых рейсов между Россией и Хорватией нет. Добраться в республику можно с пересадкой в Белграде, Стамбуле и аэропортах Ближнего Востока.
В МИД Хорватии также напомнили, что паспорт иностранного гражданина, посещающего Хорватию, должен быть действителен еще не менее трех месяцев после пересечения границы.
Круизный лайнер - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 08:00Туризм
Курорт на волнах. Какие морские круизы доступны для россиян этой зимой
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмХорватияШенгенская зонаАссоциация туроператоров России (АТОР)Визы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала