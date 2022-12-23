https://ria.ru/20221223/khorvatiya-1840770114.html

Туроператоры рассказали о новых правилах получения визы в Хорватию

Туроператоры рассказали о новых правилах получения визы в Хорватию - РИА Новости, 23.12.2022

Туроператоры рассказали о новых правилах получения визы в Хорватию

Туроператоры рассказали о правилах получения визы в Хорватию, которая с 1 января 2023 года присоединяется к Шенгенской зоне, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.12.2022

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2022-12-23T12:01

2022-12-23T12:01

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Туроператоры рассказали о правилах получения визы в Хорватию, которая с 1 января 2023 года присоединяется к Шенгенской зоне, сообщает АТОР.С 1 января в дипломатических представительствах и консульствах Хорватии будут выдаваться шенгенские визы (типа A и C) и национальные долгосрочные визы (типа D).Последний в этом году день приема документов на долгосрочную визу типа D в визовом центре Москвы — 29 декабря. Затем работа офисов возобновится только 9 января.Хорватские краткосрочные визы (виза типа C), выданные до 31 декабря 2022 года, если срок их действия не истек, по-прежнему принимаются для въезда в республику. Но по ним нельзя будет посетить другие государства Шенгенской зоны, предупреждают эксперты ассоциации.Прямых рейсов между Россией и Хорватией нет. Добраться в республику можно с пересадкой в Белграде, Стамбуле и аэропортах Ближнего Востока.В МИД Хорватии также напомнили, что паспорт иностранного гражданина, посещающего Хорватию, должен быть действителен еще не менее трех месяцев после пересечения границы.

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Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, хорватия, шенгенская зона, ассоциация туроператоров россии (атор), визы