https://ria.ru/20221223/turisty-1840823191.html

В РСТ рассказали о застрявших в Египте туристах Tez Tour

В РСТ рассказали о застрявших в Египте туристах Tez Tour - РИА Новости, 23.12.2022

В РСТ рассказали о застрявших в Египте туристах Tez Tour

Порядка 900 российских туристов Tez Tour задерживаются в Египте из-за отмены рейсов iFly, ожидают возвращения домой в ближайшие дни, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T13:44

2022-12-23T13:44

2022-12-23T13:44

туризм

египет

хургада

ifly

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

tez tour

россия

туризм

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Порядка 900 российских туристов Tez Tour задерживаются в Египте из-за отмены рейсов iFly, ожидают возвращения домой в ближайшие дни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии. Авиакомпания iFly в четверг вновь отменила вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, на этот раз – которые должны были состояться 23 декабря из Москвы и 24 декабря из Уфы. "Туроператор Tez Tour вывозит туристов рейсами других российских и зарубежных авиакомпаний. По информации на вчерашний день, вернулось уже почти 6 тысяч человек, еще 900 ожидают возвращения в ближайшие дни", - сообщили в РСТ. С 15 декабря авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация на прошлой неделе сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. 16 декабря ведомство сообщило, что отметило существенные недостатки в документах iFly на полеты.

https://ria.ru/20221222/tury-1840343475.html

египет

хургада

россия

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египет, хургада, ifly, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), tez tour, россия, туризм, новости - туризм