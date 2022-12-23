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Авиакомпания iFly отменила рейсы из России в Египет и обратно по 26 декабря
Авиакомпания iFly отменила рейсы из России в Египет и обратно по 26 декабря - РИА Новости, 23.12.2022
Авиакомпания iFly отменила рейсы из России в Египет и обратно по 26 декабря
Авиакомпания iFly отменила свои рейсы в Египет и обратно по 26 декабря, следует из уведомления на сайте компании. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T16:36
2022-12-23T16:36
2022-12-23T16:40
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Авиакомпания iFly отменила свои рейсы в Египет и обратно по 26 декабря, следует из уведомления на сайте компании.С 15 декабря авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация сообщала, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не представила необходимой информации, ведомство также отмечало существенные недостатки в документах iFly на полеты."Авиакомпания "АЙ ФЛАЙ" информирует об отмене рейсов по направлению в/из Египта в период 15-26 декабря 2022 года. Возврат полной стоимости авиабилетов по месту приобретения. Авиакомпания "АЙ ФЛАЙ" приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства, связанные c вынужденной отменой рейсов", - говорится в сообщении.
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туризм, новости - туризм, египет, ifly, ай флай, сирия, иордания, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Египет, iFly, Ай флай, Сирия, Иордания, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
16:36 23.12.2022 (обновлено: 16:40 23.12.2022)
Авиакомпания iFly отменила рейсы из России в Египет и обратно по 26 декабря
В авиакомпании iFly сообщили об отмене рейсов из России в Египет и обратно по 26 декабря