Рейтинг@Mail.ru
Туроператоры рассказали, куда еще можно улететь на Новый год - РИА Новости, 22.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221222/turoperatory-1840499146.html
Туроператоры рассказали, куда еще можно улететь на Новый год
Туроператоры рассказали, куда еще можно улететь на Новый год - РИА Новости, 22.12.2022
Туроператоры рассказали, куда еще можно улететь на Новый год
Туроператоры рассказали, в какие страны еще можно улететь на новогодние праздники, пишет "Турдом". РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T13:17
2022-12-22T14:18
туризм
новости - туризм
туристы
турция
москва
таиланд
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155985/11/1559851181_0:133:3172:1917_1920x0_80_0_0_1aa70a6a193248c4bad6cb531e401398.jpg
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Туроператоры рассказали, в какие страны еще можно улететь на новогодние праздники, пишет "Турдом".По словам представителей отрасли, проще всего сейчас найти тур в Турцию: сказывается разнообразная полетная программа из Москвы и регионов. В том числе доступны авиабилеты на горнолыжные курорты — Эрджиес и Паландокен. Также много мест на рейсах в Таиланд. В ограниченном количестве остались путевки в Египет — Хургаду и Шарм-эш-Шейх, — но только с вылетами 26, 27, 31 декабря и 1 января.А вот в Карибские страны, ОАЭ и на Мальдивы отправиться в предновогодние даты не получится: все авиабилеты уже раскуплены.
https://ria.ru/20221222/puteshestviya-1840202407.html
турция
москва
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155985/11/1559851181_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_bd73646c119137a7371be43ec118b350.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туристы, турция, москва, таиланд, новый год
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Турция, Москва, Таиланд, Новый год
13:17 22.12.2022 (обновлено: 14:18 22.12.2022)
 
Туроператоры рассказали, куда еще можно улететь на Новый год

Туроператоры рассказали, в какие страны еще есть билеты на новогодние праздники

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкПассажир демонстрирует авиабилеты авиакомпании "Победа"
Пассажир демонстрирует авиабилеты авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Туроператоры рассказали, в какие страны еще можно улететь на новогодние праздники, пишет "Турдом".
По словам представителей отрасли, проще всего сейчас найти тур в Турцию: сказывается разнообразная полетная программа из Москвы и регионов. В том числе доступны авиабилеты на горнолыжные курорты — Эрджиес и Паландокен.
Также много мест на рейсах в Таиланд. В ограниченном количестве остались путевки в ЕгипетХургаду и Шарм-эш-Шейх, — но только с вылетами 26, 27, 31 декабря и 1 января.
А вот в Карибские страны, ОАЭ и на Мальдивы отправиться в предновогодние даты не получится: все авиабилеты уже раскуплены.
Лувр - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 06:55Туризм
Названы самые популярные у путешественников города мира
 
ТуризмНовости - ТуризмтуристыТурцияМоскваТаиландНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала