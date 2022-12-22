https://ria.ru/20221222/turoperatory-1840499146.html

Туроператоры рассказали, куда еще можно улететь на Новый год

Туроператоры рассказали, куда еще можно улететь на Новый год - РИА Новости, 22.12.2022

Туроператоры рассказали, куда еще можно улететь на Новый год

Туроператоры рассказали, в какие страны еще можно улететь на новогодние праздники, пишет "Турдом". РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T13:17

2022-12-22T13:17

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Туроператоры рассказали, в какие страны еще можно улететь на новогодние праздники, пишет "Турдом".По словам представителей отрасли, проще всего сейчас найти тур в Турцию: сказывается разнообразная полетная программа из Москвы и регионов. В том числе доступны авиабилеты на горнолыжные курорты — Эрджиес и Паландокен. Также много мест на рейсах в Таиланд. В ограниченном количестве остались путевки в Египет — Хургаду и Шарм-эш-Шейх, — но только с вылетами 26, 27, 31 декабря и 1 января.А вот в Карибские страны, ОАЭ и на Мальдивы отправиться в предновогодние даты не получится: все авиабилеты уже раскуплены.

https://ria.ru/20221222/puteshestviya-1840202407.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, турция, москва, таиланд, новый год