https://ria.ru/20221220/sobyanin-1840032294.html
В Москве наградили выдающихся представителей туристической сферы
В Москве наградили выдающихся представителей туристической сферы - РИА Новости, 20.12.2022
В Москве наградили выдающихся представителей туристической сферы
Выдающихся представителей туристической сферы наградили в Москве премией "Путеводная звезда", сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T17:04
2022-12-20T17:04
2022-12-20T17:04
туризм
туризм
сергей собянин
москва
новости - туризм
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Выдающихся представителей туристической сферы наградили в Москве премией "Путеводная звезда", сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. "Москва – один из самых посещаемых туристами городов России. Сегодня городские награды получили выдающиеся представители туристической сферы", – сообщил Собянин. В рамках ежегодной премии "Путеводная звезда" лучшим гидом стала Марина Крамская. В прошлом году она провела около 500 авторских экскурсий для детей и взрослых.Мэр отметил, что премию за инновации получило интерактивное пространство "Лунариум" в Московском планетарии, там можно в современном формате изучить историю Земли и Вселенной. Всего, по его словам, на конкурс поступило больше 400 заявок, жюри выбрало лучших в 11 номинациях среди объектов показа, тревел-блогеров, туроператоров, отелей, ресторанов и других. Голосование также проходило на портале "Активный гражданин". "Победителем в направлении экскурсий и развлечений стал Государственный Дарвиновский музей. Спасибо за любовь к Москве и за вклад в развитие туристического потенциала города, который очень важен для экономики", – добавил Собянин.
https://ria.ru/20221208/interes-1837257923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, сергей собянин, москва, новости - туризм
Туризм, Туризм, Сергей Собянин, Москва, Новости - Туризм
В Москве наградили выдающихся представителей туристической сферы
Мэр столицы Сергей Собянин наградил выдающихся представителей туристической сферы Москвы
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости.
Выдающихся представителей туристической сферы наградили в Москве премией "Путеводная звезда", сообщил
в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.
"Москва – один из самых посещаемых туристами городов России
. Сегодня городские награды получили выдающиеся представители туристической сферы", – сообщил Собянин.
В рамках ежегодной премии "Путеводная звезда" лучшим гидом стала Марина Крамская. В прошлом году она провела около 500 авторских экскурсий для детей и взрослых.
Мэр отметил, что премию за инновации получило интерактивное пространство "Лунариум" в Московском планетарии
, там можно в современном формате изучить историю Земли
и Вселенной.
Всего, по его словам, на конкурс поступило больше 400 заявок, жюри выбрало лучших в 11 номинациях среди объектов показа, тревел-блогеров, туроператоров, отелей, ресторанов и других. Голосование также проходило на портале "Активный гражданин".
"Победителем в направлении экскурсий и развлечений стал Государственный Дарвиновский музей. Спасибо за любовь к Москве и за вклад в развитие туристического потенциала города, который очень важен для экономики", – добавил Собянин.