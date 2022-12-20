https://ria.ru/20221220/sobyanin-1840032294.html

В Москве наградили выдающихся представителей туристической сферы

В Москве наградили выдающихся представителей туристической сферы - РИА Новости, 20.12.2022

В Москве наградили выдающихся представителей туристической сферы

Выдающихся представителей туристической сферы наградили в Москве премией "Путеводная звезда", сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T17:04

2022-12-20T17:04

2022-12-20T17:04

туризм

туризм

сергей собянин

москва

новости - туризм

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Выдающихся представителей туристической сферы наградили в Москве премией "Путеводная звезда", сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. "Москва – один из самых посещаемых туристами городов России. Сегодня городские награды получили выдающиеся представители туристической сферы", – сообщил Собянин. В рамках ежегодной премии "Путеводная звезда" лучшим гидом стала Марина Крамская. В прошлом году она провела около 500 авторских экскурсий для детей и взрослых.Мэр отметил, что премию за инновации получило интерактивное пространство "Лунариум" в Московском планетарии, там можно в современном формате изучить историю Земли и Вселенной. Всего, по его словам, на конкурс поступило больше 400 заявок, жюри выбрало лучших в 11 номинациях среди объектов показа, тревел-блогеров, туроператоров, отелей, ресторанов и других. Голосование также проходило на портале "Активный гражданин". "Победителем в направлении экскурсий и развлечений стал Государственный Дарвиновский музей. Спасибо за любовь к Москве и за вклад в развитие туристического потенциала города, который очень важен для экономики", – добавил Собянин.

https://ria.ru/20221208/interes-1837257923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, сергей собянин, москва, новости - туризм