Рейтинг@Mail.ru
В Москве наградили выдающихся представителей туристической сферы - РИА Новости, 20.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221220/sobyanin-1840032294.html
В Москве наградили выдающихся представителей туристической сферы
В Москве наградили выдающихся представителей туристической сферы - РИА Новости, 20.12.2022
В Москве наградили выдающихся представителей туристической сферы
Выдающихся представителей туристической сферы наградили в Москве премией "Путеводная звезда", сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T17:04
2022-12-20T17:04
туризм
туризм
сергей собянин
москва
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763746366_0:11:1024:587_1920x0_80_0_0_dfebcfc447661307c9c8946c7d980e7c.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Выдающихся представителей туристической сферы наградили в Москве премией "Путеводная звезда", сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. "Москва – один из самых посещаемых туристами городов России. Сегодня городские награды получили выдающиеся представители туристической сферы", – сообщил Собянин. В рамках ежегодной премии "Путеводная звезда" лучшим гидом стала Марина Крамская. В прошлом году она провела около 500 авторских экскурсий для детей и взрослых.Мэр отметил, что премию за инновации получило интерактивное пространство "Лунариум" в Московском планетарии, там можно в современном формате изучить историю Земли и Вселенной. Всего, по его словам, на конкурс поступило больше 400 заявок, жюри выбрало лучших в 11 номинациях среди объектов показа, тревел-блогеров, туроператоров, отелей, ресторанов и других. Голосование также проходило на портале "Активный гражданин". "Победителем в направлении экскурсий и развлечений стал Государственный Дарвиновский музей. Спасибо за любовь к Москве и за вклад в развитие туристического потенциала города, который очень важен для экономики", – добавил Собянин.
https://ria.ru/20221208/interes-1837257923.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763746366_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_beea502cb0ba3bd22c0cd853a2f7d405.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, сергей собянин, москва, новости - туризм
Туризм, Туризм, Сергей Собянин, Москва, Новости - Туризм
17:04 20.12.2022
 
В Москве наградили выдающихся представителей туристической сферы

Мэр столицы Сергей Собянин наградил выдающихся представителей туристической сферы Москвы

© РИА Новости / Елена ГромоваМосква. Вручение премии "Путеводная звезда"
Москва. Вручение премии Путеводная звезда - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Елена Громова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Выдающихся представителей туристической сферы наградили в Москве премией "Путеводная звезда", сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.
"Москва – один из самых посещаемых туристами городов России. Сегодня городские награды получили выдающиеся представители туристической сферы", – сообщил Собянин.
В рамках ежегодной премии "Путеводная звезда" лучшим гидом стала Марина Крамская. В прошлом году она провела около 500 авторских экскурсий для детей и взрослых.
Мэр отметил, что премию за инновации получило интерактивное пространство "Лунариум" в Московском планетарии, там можно в современном формате изучить историю Земли и Вселенной.
Всего, по его словам, на конкурс поступило больше 400 заявок, жюри выбрало лучших в 11 номинациях среди объектов показа, тревел-блогеров, туроператоров, отелей, ресторанов и других. Голосование также проходило на портале "Активный гражданин".
"Победителем в направлении экскурсий и развлечений стал Государственный Дарвиновский музей. Спасибо за любовь к Москве и за вклад в развитие туристического потенциала города, который очень важен для экономики", – добавил Собянин.
Люди гуляют по выпавшему снегу на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 16:02Россия-Китай: Главное
Туристический интерес к Москве проявляют Индия, Иран и Китай
 
ТуризмТуризмСергей СобянинМоскваНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала