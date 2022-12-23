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В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов - РИА Новости, 23.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221223/reysy-1840740061.html
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов - РИА Новости, 23.12.2022
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов
Более 50 рейсов в пятницу утром задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса... РИА Новости, 23.12.2022
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2022-12-23T11:07
москва
погода
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
внуково (аэропорт)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Более 50 рейсов в пятницу утром задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". По информации на 9.30 мск, в аэропорту "Внуково" пять рейсов задержано, шесть отменено; в аэропорту "Домодедово" 17 рейсов задержано и девять отменено; в аэропорту "Шереметьево" 14 рейсов задержано, четыре отменено. Ранее в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил РИА Новости, что сегодня в Москве ожидается облачная погода, осадки и температура воздуха до плюс 3 градусов Цельсия.
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москва, погода, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт), новости - туризм
Москва, Погода, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Внуково (аэропорт), Туризм, Новости - Туризм
09:50 23.12.2022 (обновлено: 11:07 23.12.2022)
 
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов

В московских аэропортах из-за метеоусловий задержали или отменили более 50 рейсов

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПассажир в аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина
Пассажир в аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пассажир в аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Более 50 рейсов в пятницу утром задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".
По информации на 9.30 мск, в аэропорту "Внуково" пять рейсов задержано, шесть отменено; в аэропорту "Домодедово" 17 рейсов задержано и девять отменено; в аэропорту "Шереметьево" 14 рейсов задержано, четыре отменено.
Ранее в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил РИА Новости, что сегодня в Москве ожидается облачная погода, осадки и температура воздуха до плюс 3 градусов Цельсия.
Мужчина на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
Вчера, 08:43
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
 
ТуризмМоскваПогодаДомодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)Внуково (аэропорт)Новости - Туризм
 
 
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