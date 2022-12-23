https://ria.ru/20221223/reysy-1840740061.html

В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов

В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов - РИА Новости, 23.12.2022

В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов

Более 50 рейсов в пятницу утром задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T09:50

2022-12-23T09:50

2022-12-23T11:07

москва

погода

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

внуково (аэропорт)

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838004947_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_0345270abe5a2f287925dff800ccf9d4.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Более 50 рейсов в пятницу утром задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". По информации на 9.30 мск, в аэропорту "Внуково" пять рейсов задержано, шесть отменено; в аэропорту "Домодедово" 17 рейсов задержано и девять отменено; в аэропорту "Шереметьево" 14 рейсов задержано, четыре отменено. Ранее в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил РИА Новости, что сегодня в Москве ожидается облачная погода, осадки и температура воздуха до плюс 3 градусов Цельсия.

https://ria.ru/20221223/pogoda-1840726249.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, погода, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт), новости - туризм