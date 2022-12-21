https://ria.ru/20221221/gonkong-1840254681.html
Гонконг объявил о смягчении антиковидных мер
Гонконг объявил о смягчении антиковидных мер - РИА Новости, 21.12.2022
Гонконг объявил о смягчении антиковидных мер
Власти Гонконга объявили о смягчении антиковидных мер с 22 декабря, сообщается в Telegram-канале АТОР со ссылкой на заявление заместителя главы департамента... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T16:24
2022-12-21T16:24
2022-12-21T17:35
туризм
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туризм
гонконг
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Власти Гонконга объявили о смягчении антиковидных мер с 22 декабря, сообщается в Telegram-канале АТОР со ссылкой на заявление заместителя главы департамента здравоохранения правительства Либби Ли.Согласно новым правилам, туристы и местные жители смогут посещать бары и клубы без предъявления экспресс-тестов на коронавирус, а кинотеатрам разрешат работать при полной заполняемости.Из ограничительных мер в Гонконге остается только масочный режим, уточняют в ассоциации.Ранее власти уже ввели несколько послаблений для международных путешественников. В том числе отменили присвоение "оранжевого кода здоровья" для вновь прибывших с отрицательным результатом теста.Сейчас для въезда в Гонконг необходим сертификат о прохождении полного курса вакцинации ("Спутник V" подходит) и антиген-тест, сделанный за 24 часа до вылета.Прямых рейсов из России нет. Добраться можно на лайнерах иностранных авиакомпаний с пересадкой. Цены на билеты начинаются от 55 тысяч рублей в одну сторону.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, гонконг, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Гонконг, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
16:24 21.12.2022 (обновлено: 17:35 21.12.2022)
Гонконг объявил о смягчении антиковидных мер
Власти Гонконга смягчают ряд антиковидных мер с 22 декабря
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Власти Гонконга объявили о смягчении антиковидных мер с 22 декабря, сообщается в Telegram-канале АТОР со ссылкой на заявление заместителя главы департамента здравоохранения правительства Либби Ли.
Согласно новым правилам, туристы и местные жители смогут посещать бары и клубы без предъявления экспресс-тестов на коронавирус, а кинотеатрам разрешат работать при полной заполняемости.
Из ограничительных мер в Гонконге остается только масочный режим, уточняют в ассоциации.
Ранее власти уже ввели
несколько послаблений для международных путешественников. В том числе отменили присвоение "оранжевого кода здоровья" для вновь прибывших с отрицательным результатом теста.
Сейчас для въезда в Гонконг необходим сертификат о прохождении полного курса вакцинации ("Спутник V" подходит) и антиген-тест, сделанный за 24 часа до вылета.
Прямых рейсов из России нет. Добраться можно на лайнерах иностранных авиакомпаний с пересадкой. Цены на билеты начинаются от 55 тысяч рублей в одну сторону.