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Гонконг объявил о смягчении антиковидных мер - РИА Новости, 21.12.2022
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Туризм
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Гонконг объявил о смягчении антиковидных мер
Гонконг объявил о смягчении антиковидных мер - РИА Новости, 21.12.2022
Гонконг объявил о смягчении антиковидных мер
Власти Гонконга объявили о смягчении антиковидных мер с 22 декабря, сообщается в Telegram-канале АТОР со ссылкой на заявление заместителя главы департамента... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T16:24
2022-12-21T17:35
туризм
новости - туризм
туризм
гонконг
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Власти Гонконга объявили о смягчении антиковидных мер с 22 декабря, сообщается в Telegram-канале АТОР со ссылкой на заявление заместителя главы департамента здравоохранения правительства Либби Ли.Согласно новым правилам, туристы и местные жители смогут посещать бары и клубы без предъявления экспресс-тестов на коронавирус, а кинотеатрам разрешат работать при полной заполняемости.Из ограничительных мер в Гонконге остается только масочный режим, уточняют в ассоциации.Ранее власти уже ввели несколько послаблений для международных путешественников. В том числе отменили присвоение "оранжевого кода здоровья" для вновь прибывших с отрицательным результатом теста.Сейчас для въезда в Гонконг необходим сертификат о прохождении полного курса вакцинации ("Спутник V" подходит) и антиген-тест, сделанный за 24 часа до вылета.Прямых рейсов из России нет. Добраться можно на лайнерах иностранных авиакомпаний с пересадкой. Цены на билеты начинаются от 55 тысяч рублей в одну сторону.
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новости - туризм, туризм, гонконг, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Гонконг, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
16:24 21.12.2022 (обновлено: 17:35 21.12.2022)
 
Гонконг объявил о смягчении антиковидных мер

Власти Гонконга смягчают ряд антиковидных мер с 22 декабря

CC BY-SA 4.0 / Krimuk2.0 / Симфония огней в Гонконге
Симфония огней в Гонконге - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
CC BY-SA 4.0 / Krimuk2.0 /
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Власти Гонконга объявили о смягчении антиковидных мер с 22 декабря, сообщается в Telegram-канале АТОР со ссылкой на заявление заместителя главы департамента здравоохранения правительства Либби Ли.
Согласно новым правилам, туристы и местные жители смогут посещать бары и клубы без предъявления экспресс-тестов на коронавирус, а кинотеатрам разрешат работать при полной заполняемости.
Из ограничительных мер в Гонконге остается только масочный режим, уточняют в ассоциации.
Ранее власти уже ввели несколько послаблений для международных путешественников. В том числе отменили присвоение "оранжевого кода здоровья" для вновь прибывших с отрицательным результатом теста.
Сейчас для въезда в Гонконг необходим сертификат о прохождении полного курса вакцинации ("Спутник V" подходит) и антиген-тест, сделанный за 24 часа до вылета.
Прямых рейсов из России нет. Добраться можно на лайнерах иностранных авиакомпаний с пересадкой. Цены на билеты начинаются от 55 тысяч рублей в одну сторону.
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