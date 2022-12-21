https://ria.ru/20221221/gonkong-1840254681.html

Гонконг объявил о смягчении антиковидных мер

Гонконг объявил о смягчении антиковидных мер - РИА Новости, 21.12.2022

Гонконг объявил о смягчении антиковидных мер

Власти Гонконга объявили о смягчении антиковидных мер с 22 декабря, сообщается в Telegram-канале АТОР со ссылкой на заявление заместителя главы департамента... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T16:24

2022-12-21T16:24

2022-12-21T17:35

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гонконг

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Власти Гонконга объявили о смягчении антиковидных мер с 22 декабря, сообщается в Telegram-канале АТОР со ссылкой на заявление заместителя главы департамента здравоохранения правительства Либби Ли.Согласно новым правилам, туристы и местные жители смогут посещать бары и клубы без предъявления экспресс-тестов на коронавирус, а кинотеатрам разрешат работать при полной заполняемости.Из ограничительных мер в Гонконге остается только масочный режим, уточняют в ассоциации.Ранее власти уже ввели несколько послаблений для международных путешественников. В том числе отменили присвоение "оранжевого кода здоровья" для вновь прибывших с отрицательным результатом теста.Сейчас для въезда в Гонконг необходим сертификат о прохождении полного курса вакцинации ("Спутник V" подходит) и антиген-тест, сделанный за 24 часа до вылета.Прямых рейсов из России нет. Добраться можно на лайнерах иностранных авиакомпаний с пересадкой. Цены на билеты начинаются от 55 тысяч рублей в одну сторону.

https://ria.ru/20221207/shri-lanka-1836879210.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, гонконг, ассоциация туроператоров россии (атор)