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СМИ: Норвегия почти прекратила выдавать визы россиянам - РИА Новости, 19.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221219/norvegiya-1839759653.html
СМИ: Норвегия почти прекратила выдавать визы россиянам
СМИ: Норвегия почти прекратила выдавать визы россиянам - РИА Новости, 19.12.2022
СМИ: Норвегия почти прекратила выдавать визы россиянам
Россияне не могут получить норвежскую визу даже по приглашению от правозащитников и местных общественных организаций, сообщает Barents Observer. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T16:06
2022-12-19T16:06
туризм
новости - туризм
норвегия
санкции в отношении россии
туризм
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Россияне не могут получить норвежскую визу даже по приглашению от правозащитников и местных общественных организаций, сообщает Barents Observer.Главное препятствие — отсутствие слотов в визовых центрах. Однако даже если места появляются, заявитель все равно получает отказ."Формально нет информации, что Норвегия перестала давать визы россиянам. Но, когда мы подаем документы, в том числе с приглашениями, следует отказ, — цитирует издание сотрудницу арт-пространства "Terminal B" в Киркенесе.По ее словам, апелляции уже поданы, но их рассмотрение может занять длительное время.
https://ria.ru/20221219/otsrochka-1839688464.html
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новости - туризм, норвегия, санкции в отношении россии, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Норвегия, Санкции в отношении России, Туризм
16:06 19.12.2022
 
СМИ: Норвегия почти прекратила выдавать визы россиянам

СМИ: россияне не могут получить норвежскую визу даже по приглашению

© AFP 2022 / Jonathan Nackstrand Рождественская ярмарка в Стокгольме, Швеция
 Рождественская ярмарка в Стокгольме, Швеция - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© AFP 2022 / Jonathan Nackstrand
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Россияне не могут получить норвежскую визу даже по приглашению от правозащитников и местных общественных организаций, сообщает Barents Observer.
Главное препятствие — отсутствие слотов в визовых центрах. Однако даже если места появляются, заявитель все равно получает отказ.
"Формально нет информации, что Норвегия перестала давать визы россиянам. Но, когда мы подаем документы, в том числе с приглашениями, следует отказ, — цитирует издание сотрудницу арт-пространства "Terminal B" в Киркенесе.
По ее словам, апелляции уже поданы, но их рассмотрение может занять длительное время.
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