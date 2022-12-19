https://ria.ru/20221219/norvegiya-1839759653.html

СМИ: Норвегия почти прекратила выдавать визы россиянам

СМИ: Норвегия почти прекратила выдавать визы россиянам - РИА Новости, 19.12.2022

СМИ: Норвегия почти прекратила выдавать визы россиянам

Россияне не могут получить норвежскую визу даже по приглашению от правозащитников и местных общественных организаций, сообщает Barents Observer. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T16:06

2022-12-19T16:06

2022-12-19T16:06

туризм

новости - туризм

норвегия

санкции в отношении россии

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153298/04/1532980477_0:188:5205:3116_1920x0_80_0_0_248ebde7f01ca3b03e3b320cde0a828d.jpg

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Россияне не могут получить норвежскую визу даже по приглашению от правозащитников и местных общественных организаций, сообщает Barents Observer.Главное препятствие — отсутствие слотов в визовых центрах. Однако даже если места появляются, заявитель все равно получает отказ."Формально нет информации, что Норвегия перестала давать визы россиянам. Но, когда мы подаем документы, в том числе с приглашениями, следует отказ, — цитирует издание сотрудницу арт-пространства "Terminal B" в Киркенесе.По ее словам, апелляции уже поданы, но их рассмотрение может занять длительное время.

https://ria.ru/20221219/otsrochka-1839688464.html

норвегия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, норвегия, санкции в отношении россии, туризм