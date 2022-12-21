https://ria.ru/20221221/vizy-1840212478.html
В Южной Корее планируют ввести новые визы
В Южной Корее планируют ввести новые визы - РИА Новости, 21.12.2022
В Южной Корее планируют ввести новые визы
Власти Южной Кореи планируют ввести новые визы для иностранцев и улучшить систему авторизации K-ETA, сообщает АТОР. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T18:43
2022-12-21T18:43
2022-12-21T18:43
туризм
новости - туризм
туризм
южная корея
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Власти Южной Кореи планируют ввести новые визы для иностранцев и улучшить систему авторизации K-ETA, сообщает АТОР.Министерство культуры, спорта и туризма республики утвердило шестой Генеральный план развития отрасли, рассчитанный на пять лет. Он направлен на возрождение туриндустрии после пандемии и привлечение 30 миллионов путешественников к 2027 году."Для достижения амбициозных целей власти заявили о готовности усовершенствовать систему авторизации электронных поездок в стране, известную как K-ETA, чтобы улучшить общий опыт зарубежных гостей — от въезда до выезда из Кореи", — рассказывают в ассоциации.Уточняется, что изменения коснутся процесса рассмотрения заявок для туристов, путешествующих в организованных группах.Также на 2023 год намечен запуск новых K-culture visa, ориентированных на молодых иностранцев, стремящихся познакомиться с поп-культурой страны, и Nomad Visa — для "цифровых кочевников".
https://ria.ru/20221126/koreya-1834354576.html
южная корея
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, южная корея, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Южная Корея, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
В Южной Корее планируют ввести новые визы
Власти Южной Кореи планируют ввести новые визы и улучшить систему K-ETA
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости.
Власти Южной Кореи планируют ввести новые визы для иностранцев и улучшить систему авторизации K-ETA, сообщает
АТОР.
Министерство культуры, спорта и туризма республики утвердило шестой Генеральный план развития отрасли, рассчитанный на пять лет. Он направлен на возрождение туриндустрии после пандемии и привлечение 30 миллионов путешественников к 2027 году.
"Для достижения амбициозных целей власти заявили о готовности усовершенствовать систему авторизации электронных поездок в стране, известную как K-ETA, чтобы улучшить общий опыт зарубежных гостей — от въезда до выезда из Кореи", — рассказывают в ассоциации.
Уточняется, что изменения коснутся процесса рассмотрения заявок для туристов, путешествующих в организованных группах.
Также на 2023 год намечен запуск новых K-culture visa, ориентированных на молодых иностранцев, стремящихся познакомиться с поп-культурой страны, и Nomad Visa
— для "цифровых кочевников".