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В Южной Корее планируют ввести новые визы - РИА Новости, 21.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221221/vizy-1840212478.html
В Южной Корее планируют ввести новые визы
В Южной Корее планируют ввести новые визы - РИА Новости, 21.12.2022
В Южной Корее планируют ввести новые визы
Власти Южной Кореи планируют ввести новые визы для иностранцев и улучшить систему авторизации K-ETA, сообщает АТОР. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T18:43
2022-12-21T18:43
туризм
новости - туризм
туризм
южная корея
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Власти Южной Кореи планируют ввести новые визы для иностранцев и улучшить систему авторизации K-ETA, сообщает АТОР.Министерство культуры, спорта и туризма республики утвердило шестой Генеральный план развития отрасли, рассчитанный на пять лет. Он направлен на возрождение туриндустрии после пандемии и привлечение 30 миллионов путешественников к 2027 году."Для достижения амбициозных целей власти заявили о готовности усовершенствовать систему авторизации электронных поездок в стране, известную как K-ETA, чтобы улучшить общий опыт зарубежных гостей — от въезда до выезда из Кореи", — рассказывают в ассоциации.Уточняется, что изменения коснутся процесса рассмотрения заявок для туристов, путешествующих в организованных группах.Также на 2023 год намечен запуск новых K-culture visa, ориентированных на молодых иностранцев, стремящихся познакомиться с поп-культурой страны, и Nomad Visa — для "цифровых кочевников".
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новости - туризм, туризм, южная корея, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Южная Корея, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
18:43 21.12.2022
 
В Южной Корее планируют ввести новые визы

Власти Южной Кореи планируют ввести новые визы и улучшить систему K-ETA

CC BY-SA 3.0 / MeganYoungmee / An snapshot of the temple in late springБуддийский горный монастырь Beopjusa в Южной Корее
Буддийский горный монастырь Beopjusa в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
CC BY-SA 3.0 / MeganYoungmee / An snapshot of the temple in late spring
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Власти Южной Кореи планируют ввести новые визы для иностранцев и улучшить систему авторизации K-ETA, сообщает АТОР.
Министерство культуры, спорта и туризма республики утвердило шестой Генеральный план развития отрасли, рассчитанный на пять лет. Он направлен на возрождение туриндустрии после пандемии и привлечение 30 миллионов путешественников к 2027 году.
"Для достижения амбициозных целей власти заявили о готовности усовершенствовать систему авторизации электронных поездок в стране, известную как K-ETA, чтобы улучшить общий опыт зарубежных гостей — от въезда до выезда из Кореи", — рассказывают в ассоциации.
Уточняется, что изменения коснутся процесса рассмотрения заявок для туристов, путешествующих в организованных группах.
Также на 2023 год намечен запуск новых K-culture visa, ориентированных на молодых иностранцев, стремящихся познакомиться с поп-культурой страны, и Nomad Visa — для "цифровых кочевников".
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмЮжная КореяАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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