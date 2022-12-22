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В аэропортах Индии возобновили выборочное тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 22.12.2022
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Туризм
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В аэропортах Индии возобновили выборочное тестирование на COVID-19
В аэропортах Индии возобновили выборочное тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 22.12.2022
В аэропортах Индии возобновили выборочное тестирование на COVID-19
В международных аэропортах Индии возобновили выборочное тестирование пассажиров на COVID-19 с 21 декабря, сообщает Condé Nast Traveller. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T18:11
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В международных аэропортах Индии возобновили выборочное тестирование пассажиров на COVID-19 с 21 декабря, сообщает Condé Nast Traveller.Новое требование ввели из-за роста случаев заболевания коронавирусов в некоторых странах мира. "Минздрав Индии зафиксировал вспышки в Китае, Бразилии, Японии, США и Корее", — поясняет издание.Кроме того, власти посоветовали жителям и туристам надевать маски в общественных местах, но уточнили, что на данный момент эта мера не носит обязательный характер.В Минздраве подчеркивают, что пока что нет повода для паники: показатели заболеваемости в стране находятся на самом низком уровне с начала пандемии и "неуклонно снижаются в течение последних пяти месяцев".
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Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Индия, Коронавирус COVID-19, Аэропорты, Пассажиры
18:11 22.12.2022 (обновлено: 18:12 22.12.2022)
 
В аэропортах Индии возобновили выборочное тестирование на COVID-19

В международных аэропортах Индии возобновили выборочное тестирование туристов на COVID-19

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В международных аэропортах Индии возобновили выборочное тестирование пассажиров на COVID-19 с 21 декабря, сообщает Condé Nast Traveller.
Новое требование ввели из-за роста случаев заболевания коронавирусов в некоторых странах мира. "Минздрав Индии зафиксировал вспышки в Китае, Бразилии, Японии, США и Корее", — поясняет издание.
Кроме того, власти посоветовали жителям и туристам надевать маски в общественных местах, но уточнили, что на данный момент эта мера не носит обязательный характер.
В Минздраве подчеркивают, что пока что нет повода для паники: показатели заболеваемости в стране находятся на самом низком уровне с начала пандемии и "неуклонно снижаются в течение последних пяти месяцев".
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