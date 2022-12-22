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TEZ Tour вернул в Россию из Египта около шести тысяч туристов
TEZ Tour вернул в Россию из Египта около шести тысяч туристов - РИА Новости, 22.12.2022
TEZ Tour вернул в Россию из Египта около шести тысяч туристов
Рейсы авиакомпании iFly в Египет сегодня снова отменили, но с помощью других перевозчиков TEZ Tour смог вернуть в Россию около шести тысяч человек, сообщили РИА РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T15:09
2022-12-22T15:09
2022-12-22T15:09
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Рейсы авиакомпании iFly в Египет сегодня снова отменили, но с помощью других перевозчиков TEZ Tour смог вернуть в Россию около шести тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора.В компании пояснили, что на данный момент с учетом рейсов, которые вылетят сегодня, в Россию вернутся 3400 россиян из Хургады и 2500 – из Шарм-эш-Шейха.Еще примерно 900 человек остаются на этих курортах. Они также смогут вернуться в Россию в ближайшие дни."Тем, кто не вылетел из-за отмены рейсов, будем возвращать средства в полном объеме", – подчеркнули в компании.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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туристы, новости - туризм, туризм, египет, хургада, tez tour, ifly, шарм-эш-шейх, отдых на море
Туризм, туристы, Новости - Туризм, Туризм, Египет, Хургада, Tez Tour, iFly, Шарм-эш-Шейх, Отдых на море
TEZ Tour вернул в Россию из Египта около шести тысяч туристов
Тысячи россиян, чей отдых в Египте был продлен из-за отмены рейсов, вернулись в Россию
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Рейсы авиакомпании iFly в Египет сегодня снова отменили, но с помощью других перевозчиков TEZ Tour смог вернуть в Россию около шести тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора.
В компании пояснили, что на данный момент с учетом рейсов, которые вылетят сегодня, в Россию вернутся 3400 россиян из Хургады и 2500 – из Шарм-эш-Шейха.
Еще примерно 900 человек остаются на этих курортах. Они также смогут вернуться в Россию в ближайшие дни.
"Тем, кто не вылетел из-за отмены рейсов, будем возвращать средства в полном объеме", – подчеркнули в компании.