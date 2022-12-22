https://ria.ru/20221222/egipet-1840544819.html

TEZ Tour вернул в Россию из Египта около шести тысяч туристов

TEZ Tour вернул в Россию из Египта около шести тысяч туристов - РИА Новости, 22.12.2022

TEZ Tour вернул в Россию из Египта около шести тысяч туристов

Рейсы авиакомпании iFly в Египет сегодня снова отменили, но с помощью других перевозчиков TEZ Tour смог вернуть в Россию около шести тысяч человек, сообщили РИА РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T15:09

2022-12-22T15:09

2022-12-22T15:09

туризм

туристы

новости - туризм

туризм

египет

хургада

tez tour

ifly

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765186129_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d8814e0b998b17edd61c9e48e6444753.jpg

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Рейсы авиакомпании iFly в Египет сегодня снова отменили, но с помощью других перевозчиков TEZ Tour смог вернуть в Россию около шести тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора.В компании пояснили, что на данный момент с учетом рейсов, которые вылетят сегодня, в Россию вернутся 3400 россиян из Хургады и 2500 – из Шарм-эш-Шейха.Еще примерно 900 человек остаются на этих курортах. Они также смогут вернуться в Россию в ближайшие дни."Тем, кто не вылетел из-за отмены рейсов, будем возвращать средства в полном объеме", – подчеркнули в компании.

https://ria.ru/20221222/tury-1840343475.html

египет

хургада

шарм-эш-шейх

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туристы, новости - туризм, туризм, египет, хургада, tez tour, ifly, шарм-эш-шейх, отдых на море