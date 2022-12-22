https://ria.ru/20221222/stavropole-1840497287.html

В Кавминводах в два раза увеличат курортный сбор

В Кавминводах в два раза увеличат курортный сбор - РИА Новости, 22.12.2022

В Кавминводах в два раза увеличат курортный сбор

Размер курортного сбора в Ставропольском крае в 2023 году увеличится вдвое – до 100 рублей, сообщает региональная дума. РИА Новости, 22.12.2022

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ПЯТИГОРСК, 22 дек - РИА Новости. Размер курортного сбора в Ставропольском крае в 2023 году увеличится вдвое – до 100 рублей, сообщает региональная дума. "Законом увеличен срок проведения эксперимента по 31 декабря 2024 года. Изменится с 1 января 2023 года и размер курортного сбора, до 100 рублей. Кроме того, оплата будет проводиться в момент заселения гражданина в санаторий или гостиницу. Если отдых прекратится досрочно, будет производиться возврат излишне уплаченных денежных средств", – уточняют в местном парламенте. Отмечается, что за 11,5 месяца текущего года, по информации краевого министерства туризма и оздоровительных региона, в рамках курортного сбора краевой бюджет пополнился на 287 миллионов рублей. "В 2022 году органы власти Ставрополья провели большую работу, чтобы добиться продления эксперимента, который мы считаем успешным, – сообщил председатель думы Ставропольского края Николай Великдань. – Нашу законодательную инициативу услышали и поддержали на федеральном уровне. Предполагается, что увеличение размера курортного сбора позволит ежегодно собирать более 530 миллионов рублей. Это значит, что мы отремонтируем и благоустроим десятки инфраструктурных объектов".В четверг на заседании думы региона внесены изменения в закон Ставропольского края "О некоторых вопросах проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае".

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Лана Баева

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