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В Кавминводах в два раза увеличат курортный сбор - РИА Новости, 22.12.2022
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Туризм
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В Кавминводах в два раза увеличат курортный сбор
В Кавминводах в два раза увеличат курортный сбор - РИА Новости, 22.12.2022
В Кавминводах в два раза увеличат курортный сбор
Размер курортного сбора в Ставропольском крае в 2023 году увеличится вдвое – до 100 рублей, сообщает региональная дума. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T12:28
2022-12-22T14:15
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ПЯТИГОРСК, 22 дек - РИА Новости. Размер курортного сбора в Ставропольском крае в 2023 году увеличится вдвое – до 100 рублей, сообщает региональная дума. "Законом увеличен срок проведения эксперимента по 31 декабря 2024 года. Изменится с 1 января 2023 года и размер курортного сбора, до 100 рублей. Кроме того, оплата будет проводиться в момент заселения гражданина в санаторий или гостиницу. Если отдых прекратится досрочно, будет производиться возврат излишне уплаченных денежных средств", – уточняют в местном парламенте. Отмечается, что за 11,5 месяца текущего года, по информации краевого министерства туризма и оздоровительных региона, в рамках курортного сбора краевой бюджет пополнился на 287 миллионов рублей. "В 2022 году органы власти Ставрополья провели большую работу, чтобы добиться продления эксперимента, который мы считаем успешным, – сообщил председатель думы Ставропольского края Николай Великдань. – Нашу законодательную инициативу услышали и поддержали на федеральном уровне. Предполагается, что увеличение размера курортного сбора позволит ежегодно собирать более 530 миллионов рублей. Это значит, что мы отремонтируем и благоустроим десятки инфраструктурных объектов".В четверг на заседании думы региона внесены изменения в закон Ставропольского края "О некоторых вопросах проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае".
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новости - туризм, туристы, туризм, ставропольский край, налоги
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Ставропольский край, Налоги
12:28 22.12.2022 (обновлено: 14:15 22.12.2022)
 
В Кавминводах в два раза увеличат курортный сбор

На Ставрополье размер курортного сбора увеличится вдвое в 2023 года

© РИА Новости / М. Барабанов / Перейти в медиабанкСанаторий "Железноводск". Кавказские Минеральные Воды. 1969 год
Санаторий Железноводск. Кавказские Минеральные Воды. 1969 год - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / М. Барабанов
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ПЯТИГОРСК, 22 дек - РИА Новости. Размер курортного сбора в Ставропольском крае в 2023 году увеличится вдвое – до 100 рублей, сообщает региональная дума.
"Законом увеличен срок проведения эксперимента по 31 декабря 2024 года. Изменится с 1 января 2023 года и размер курортного сбора, до 100 рублей. Кроме того, оплата будет проводиться в момент заселения гражданина в санаторий или гостиницу. Если отдых прекратится досрочно, будет производиться возврат излишне уплаченных денежных средств", – уточняют в местном парламенте.
Отмечается, что за 11,5 месяца текущего года, по информации краевого министерства туризма и оздоровительных региона, в рамках курортного сбора краевой бюджет пополнился на 287 миллионов рублей.
"В 2022 году органы власти Ставрополья провели большую работу, чтобы добиться продления эксперимента, который мы считаем успешным, – сообщил председатель думы Ставропольского края Николай Великдань. – Нашу законодательную инициативу услышали и поддержали на федеральном уровне. Предполагается, что увеличение размера курортного сбора позволит ежегодно собирать более 530 миллионов рублей. Это значит, что мы отремонтируем и благоустроим десятки инфраструктурных объектов".
В четверг на заседании думы региона внесены изменения в закон Ставропольского края "О некоторых вопросах проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае".
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