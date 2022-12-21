https://ria.ru/20221221/katar-1840262361.html

Катар снова откроют для всех иностранных туристов

Катар снова откроют для всех иностранных туристов - РИА Новости, 21.12.2022

Катар снова откроют для всех иностранных туристов

Катар снимет все ограничения для иностранных путешественников, введенные на время проведения Чемпионата мира по футболу, с 23 декабря, сообщает национальный... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T17:20

2022-12-21T17:20

2022-12-21T17:20

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Катар снимет все ограничения для иностранных путешественников, введенные на время проведения Чемпионата мира по футболу, с 23 декабря, сообщает национальный турофис страны Qatar Tourism."Теперь для въезда россиянам нужен будет только загранпаспорт", — уточняют в пресс-службе.Ранее, в дни чемпионата, прибывать в страну могли лишь зарубежные туристы, имеющие Hayaa card — паспорт болельщика стоимостью 8500 рублей.С 1 ноября Катар отменил все ограничения на въезд: никакие ковидные документы больше не нужны. Виза для путешествий сроком не более 90 дней тоже не понадобится. Прямые рейсы из России есть. Билеты стоят от 39 тысяч рублей в одну сторону.

https://ria.ru/20221120/katar-1832098790.html

катар

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, катар, россия