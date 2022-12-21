https://ria.ru/20221221/katar-1840262361.html
Катар снова откроют для всех иностранных туристов
Катар снова откроют для всех иностранных туристов - РИА Новости, 21.12.2022
Катар снова откроют для всех иностранных туристов
Катар снимет все ограничения для иностранных путешественников, введенные на время проведения Чемпионата мира по футболу, с 23 декабря, сообщает национальный... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T17:20
2022-12-21T17:20
2022-12-21T17:20
туризм
новости - туризм
туризм
катар
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149728/47/1497284765_0:173:3025:1875_1920x0_80_0_0_5344c223c06f1b8e5abfc041fdc2fffe.jpg
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Катар снимет все ограничения для иностранных путешественников, введенные на время проведения Чемпионата мира по футболу, с 23 декабря, сообщает национальный турофис страны Qatar Tourism."Теперь для въезда россиянам нужен будет только загранпаспорт", — уточняют в пресс-службе.Ранее, в дни чемпионата, прибывать в страну могли лишь зарубежные туристы, имеющие Hayaa card — паспорт болельщика стоимостью 8500 рублей.С 1 ноября Катар отменил все ограничения на въезд: никакие ковидные документы больше не нужны. Виза для путешествий сроком не более 90 дней тоже не понадобится. Прямые рейсы из России есть. Билеты стоят от 39 тысяч рублей в одну сторону.
https://ria.ru/20221120/katar-1832098790.html
катар
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149728/47/1497284765_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_c7ad06b8f20dd58d59d8a2763522a22f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, катар, россия
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Катар, Россия
Катар снова откроют для всех иностранных туристов
Катар снимет все ограничения на въезд для иностранных туристов с 23 декабря
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Катар снимет все ограничения для иностранных путешественников, введенные на время проведения Чемпионата мира по футболу, с 23 декабря, сообщает национальный турофис страны Qatar Tourism.
"Теперь для въезда россиянам нужен будет только загранпаспорт", — уточняют в пресс-службе.
Ранее, в дни чемпионата, прибывать в страну могли лишь зарубежные туристы, имеющие Hayaa card — паспорт болельщика стоимостью 8500 рублей.
С 1 ноября Катар отменил все ограничения на въезд: никакие ковидные документы больше не нужны. Виза для путешествий сроком не более 90 дней тоже не понадобится. Прямые рейсы из России
есть. Билеты стоят от 39 тысяч рублей в одну сторону.