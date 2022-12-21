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Катар снова откроют для всех иностранных туристов - РИА Новости, 21.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221221/katar-1840262361.html
Катар снова откроют для всех иностранных туристов
Катар снова откроют для всех иностранных туристов - РИА Новости, 21.12.2022
Катар снова откроют для всех иностранных туристов
Катар снимет все ограничения для иностранных путешественников, введенные на время проведения Чемпионата мира по футболу, с 23 декабря, сообщает национальный... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T17:20
2022-12-21T17:20
туризм
новости - туризм
туризм
катар
россия
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Катар снимет все ограничения для иностранных путешественников, введенные на время проведения Чемпионата мира по футболу, с 23 декабря, сообщает национальный турофис страны Qatar Tourism."Теперь для въезда россиянам нужен будет только загранпаспорт", — уточняют в пресс-службе.Ранее, в дни чемпионата, прибывать в страну могли лишь зарубежные туристы, имеющие Hayaa card — паспорт болельщика стоимостью 8500 рублей.С 1 ноября Катар отменил все ограничения на въезд: никакие ковидные документы больше не нужны. Виза для путешествий сроком не более 90 дней тоже не понадобится. Прямые рейсы из России есть. Билеты стоят от 39 тысяч рублей в одну сторону.
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новости - туризм, туризм, катар, россия
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Катар, Россия
17:20 21.12.2022
 
Катар снова откроют для всех иностранных туристов

Катар снимет все ограничения на въезд для иностранных туристов с 23 декабря

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкГлавный вестибюль Международного аэропорта Хамад в Дохе
Главный вестибюль Международного аэропорта Хамад в Дохе - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Катар снимет все ограничения для иностранных путешественников, введенные на время проведения Чемпионата мира по футболу, с 23 декабря, сообщает национальный турофис страны Qatar Tourism.
"Теперь для въезда россиянам нужен будет только загранпаспорт", — уточняют в пресс-службе.
Ранее, в дни чемпионата, прибывать в страну могли лишь зарубежные туристы, имеющие Hayaa card — паспорт болельщика стоимостью 8500 рублей.
С 1 ноября Катар отменил все ограничения на въезд: никакие ковидные документы больше не нужны. Виза для путешествий сроком не более 90 дней тоже не понадобится. Прямые рейсы из России есть. Билеты стоят от 39 тысяч рублей в одну сторону.
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