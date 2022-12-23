https://ria.ru/20221223/likhachev-1840177087.html

Биография Алексея Лихачева

Биография Алексея Лихачева - РИА Новости, 23.12.2022

Биография Алексея Лихачева

Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Евгеньевич Лихачев родился 23 декабря 1962 года в городе Арзамас-75... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T00:36

2022-12-23T00:36

2022-12-23T00:36

справки

алексей лихачев

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Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Евгеньевич Лихачев родился 23 декабря 1962 года в городе Арзамас-75 Горьковской области (ныне Саров Нижегородской области).В 1985 году окончил радиофизический факультет Горьковского государственного университета (ныне Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского), в 1998 году – экономический факультет Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Доктор экономических наук (2006). В 1985-1987 годах работал инженером Горьковского научно-исследовательского приборостроительного института.С 1987 по 1988 год – секретарь комитета ВЛКСМ Горьковского научно-исследовательского приборостроительного института.В 1988-1992 годах занимал должности второго секретаря, первого секретаря, секретаря Горьковского горкома ВЛКСМ.В 1992-2000 годах – управляющий нижегородской социально-промышленной страховой компанией "Аваль".В 2000-2007 годах – депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ, член комитета, заместитель председателя комитета ГД РФ по экономической политике, предпринимательству и туризму.С 2007 по 2008 год – советник министра экономического развития РФ.В 2008-2010 годах – директор сводного департамента анализа и регулирования внешнеэкономической деятельности министерства экономического развития РФ.В 2010-2015 годах – заместитель министра экономического развития РФ.В 2015-2016 годах занимал должность первого заместителя министра экономического развития Российской Федерации.5 октября 2016 года Алексей Лихачев был назначен генеральным директором государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Член партии "Единая Россия".С 2017 года входит в состав Военно-промышленной комиссии РФ. Действительный государственный советник РФ 1-го класса (2014). Награжден орденами Дружбы (2010), Почета (2015), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2020), преподобного Серафима Саровского II степени (2021), Почетной грамотой президента РФ (2013), отмечен благодарностями президента РФ (2008, 2014).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, алексей лихачев