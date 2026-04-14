Лихачев назвал последствия отказа Финляндии от постройки АЭС с Россией

КАИР, 14 апр - РИА Новости. Финляндия, отказавшись от сооружения АЭС "Ханхикиви-1" с Россией, обрекла на депрессию свой огромный экономический район, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Глава "Росатома" подчеркнул важность государственной поддержки проектов сооружения атомных станций, таких, как АЭС "Пакш-2" в Венгрии, строящейся в интересах страны.
В апреле 2022 года проектная компания Fennovoima Oy, 34% в которой принадлежали "Росатому", уведомила российскую сторону о расторжении контракта на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии.
Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+ мощностью 1200 мегаватт. Fennovoima выступала заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" была компания RAOS Project (входит в "Росатом"). RAOS Project сообщала, что считает расторжение контракта необоснованным.
"Росатом" задействует международное право для решения спора по АЭС "Ханхикиви-1", заявил летом 2022 года глава госкорпорации Алексей Лихачев, комментируя ситуацию. Требования "Росатома" к Финляндии примерно на 3 миллиарда евро из-за отказа Хельсинки от строительства АЭС "Ханхикиви-1" рассматриваются международными арбитражами, сообщалось в 2024 году.
