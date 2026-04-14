Рейтинг@Mail.ru
Лихачев назвал последствия отказа Финляндии от постройки АЭС с Россией
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 14.04.2026 (обновлено: 16:48 14.04.2026)
Лихачев назвал последствия отказа Финляндии от постройки АЭС с Россией

Лихачев назвал последствие отказа Финляндии от постройки АЭС с Россией

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 14 апр - РИА Новости. Финляндия, отказавшись от сооружения АЭС "Ханхикиви-1" с Россией, обрекла на депрессию свой огромный экономический район, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Глава "Росатома" подчеркнул важность государственной поддержки проектов сооружения атомных станций, таких, как АЭС "Пакш-2" в Венгрии, строящейся в интересах страны.
"В свое время Финляндия показала, как такое неумелое отношение правительства к атомной энергетике просто загробило огромный проект и обрекло на депрессию огромный экономический район восточной Финляндии", - сказал Лихачев.
В апреле 2022 года проектная компания Fennovoima Oy, 34% в которой принадлежали "Росатому", уведомила российскую сторону о расторжении контракта на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии.
Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+ мощностью 1200 мегаватт. Fennovoima выступала заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" была компания RAOS Project (входит в "Росатом"). RAOS Project сообщала, что считает расторжение контракта необоснованным.
"Росатом" задействует международное право для решения спора по АЭС "Ханхикиви-1", заявил летом 2022 года глава госкорпорации Алексей Лихачев, комментируя ситуацию. Требования "Росатома" к Финляндии примерно на 3 миллиарда евро из-за отказа Хельсинки от строительства АЭС "Ханхикиви-1" рассматриваются международными арбитражами, сообщалось в 2024 году.
В миреФинляндияРоссияВенгрияАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АЭС "Ханхикиви-1"АЭС "Пакш-2"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала