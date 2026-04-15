Операция по эвакуации российских специалистов с АЭС "Бушер" завершилась

ТЕГЕРАН, 15 апр — РИА Новости. Россия завершила операцию по эвакуации российских специалистов, задействованных в строительстве АЭС "Бушер", сообщил РИА Новости генконсул в Исфахане Андрей Жильцов.

На станции строили еще два блока, но, как сообщил Лихачев, работу пришлось приостановить из-за боевых действий.