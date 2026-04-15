Рейтинг@Mail.ru
Операция по эвакуации российских специалистов с АЭС "Бушер" завершилась - РИА Новости, 15.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:10 15.04.2026 (обновлено: 04:57 15.04.2026)
Операция по эвакуации российских специалистов с АЭС "Бушер" завершилась

© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"АЭС "Бушер" в Иране
АЭС "Бушер" в Иране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 15 апр — РИА Новости. Россия завершила операцию по эвакуации российских специалистов, задействованных в строительстве АЭС "Бушер", сообщил РИА Новости генконсул в Исфахане Андрей Жильцов.
"Утром 15 апреля успешно завершилась многодневная многоступенчатая операция по экстренной эвакуации из Ирана российских специалистов, задействованных в строительстве АЭС "Бушер", — рассказал собеседник агентства.
АЭС Бушер - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Иран поднял в МАГАТЭ вопрос возможного ущерба при ударе по АЭС "Бушер"
Вчера, 07:18
В понедельник глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил о финальной ротации на этом энергообъекте. В результате 108 сотрудников покинули станцию, а 20 остались на ней.
Сейчас в Иране функционирует только АЭС в Бушере, состоящая из одного блока. Его построили с участием России и подключили к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года.
На станции строили еще два блока, но, как сообщил Лихачев, работу пришлось приостановить из-за боевых действий.
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
В Иране рассказали о состоянии АЭС "Бушер"
Вчера, 05:30
 
В миреИранРоссияИсфаханАлексей ЛихачевБушерская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала