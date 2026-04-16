Глава "Росатома" проверил ход строительства завода радиофармпрепаратов
20:42 16.04.2026
Глава "Росатома" проверил ход строительства завода радиофармпрепаратов

Глава "Росатома" Лихачев проверил ход строительства завода радиофармпрепаратов

© Фото : пресс-служба АО "Росатом Наука"Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев проверил ход строительства завода радиофармпрепаратов
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев проверил ход строительства завода радиофармпрепаратов - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© Фото : пресс-служба АО "Росатом Наука"
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев проверил ход строительства завода радиофармпрепаратов
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Первые производственные линии на заводе радиофармацевтических лекарственных препаратов (РФЛП) в Обнинске будут запущены к концу 2026 года, а уже в 2028 году он заработает в полную силу, сообщает пресс-служба "Росатома".
Строительную площадку производства, которое создается на территории АО "НИФХИ имени Л.Я. Карпова" (входит в Научный дивизион госкорпорации "Росатом"), накануне посетил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
«
"Открытие завода такого широкого профиля – это ответ на проблему роста онкологических заболеваний по всему миру. Мы нацелены бороться и побеждать их. Уже сегодня ученые "Росатома" последовательно расширяют номенклатуру отечественной радиофармпродукции для диагностики и лечения онкологических заболеваний. С вводом в эксплуатацию завода в Обнинске мы сможем производить еще порядка 20 разновидностей продуктов для обеспечения внутреннего рынка и экспорта", – приводятся в сообщении слова Лихачева.
На заводе планируется установить 16 технологических и одну RND-линию по производству РФЛП, активных фармацевтических субстанций (АФС) и медиизделий. Отличительной особенностью производства станут аттестованные физико-химическая и микробиологическая лаборатории, собственная флаконная линия для стерилизации и упаковки лекарств. Кроме того, на заводе предусмотрена современная система хранения и утилизации жидких радиоактивных отходов.
Высокотехнологичное производство будет выпускать РФЛП на основе йода-131 для терапии рака щитовидной железы и нейроэндокринных опухолей у детей, актиния-225 и лютеция-177 для лечения рака предстательной железы, самария-153 и радия-223 для борьбы с костными метастазами, углерода-13 и углерода-14 для диагностики гастроэнтерологических и онкологических заболеваний ЖКТ. Также здесь будут выпускать генераторы технеция-99m, который применяется для диагностики различных заболеваний – как самостоятельно, так и в сочетании со специальными наборами реагентов.
Помимо готовых РФЛП, которые можно сразу же поставлять в клиники, на производстве будут выпускать АФС на основе йода-131, актиния-225 и лютеция-225. АФС являются ключевыми компонентами лекарственных средств – инъекций или капсул, с которыми связаны их диагностические или терапевтические свойства.
Логотип корпорации Росатом - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Росатом" создает биоинженерное сердце на "ядерных батарейках"
25 февраля, 18:59
 
