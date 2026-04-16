Глава "Росатома" проверил ход строительства завода радиофармпрепаратов

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Первые производственные линии на заводе радиофармацевтических лекарственных препаратов (РФЛП) в Обнинске будут запущены к концу 2026 года, а уже в 2028 году он заработает в полную силу, сообщает пресс-служба "Росатома".

Строительную площадку производства, которое создается на территории АО "НИФХИ имени Л.Я. Карпова" (входит в Научный дивизион госкорпорации "Росатом"), накануне посетил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

« "Открытие завода такого широкого профиля – это ответ на проблему роста онкологических заболеваний по всему миру. Мы нацелены бороться и побеждать их. Уже сегодня ученые "Росатома" последовательно расширяют номенклатуру отечественной радиофармпродукции для диагностики и лечения онкологических заболеваний. С вводом в эксплуатацию завода в Обнинске мы сможем производить еще порядка 20 разновидностей продуктов для обеспечения внутреннего рынка и экспорта", – приводятся в сообщении слова Лихачева.

На заводе планируется установить 16 технологических и одну RND-линию по производству РФЛП, активных фармацевтических субстанций (АФС) и медиизделий. Отличительной особенностью производства станут аттестованные физико-химическая и микробиологическая лаборатории, собственная флаконная линия для стерилизации и упаковки лекарств. Кроме того, на заводе предусмотрена современная система хранения и утилизации жидких радиоактивных отходов.

Высокотехнологичное производство будет выпускать РФЛП на основе йода-131 для терапии рака щитовидной железы и нейроэндокринных опухолей у детей, актиния-225 и лютеция-177 для лечения рака предстательной железы, самария-153 и радия-223 для борьбы с костными метастазами, углерода-13 и углерода-14 для диагностики гастроэнтерологических и онкологических заболеваний ЖКТ. Также здесь будут выпускать генераторы технеция-99m, который применяется для диагностики различных заболеваний – как самостоятельно, так и в сочетании со специальными наборами реагентов.