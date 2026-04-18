Турецкий министр назвал дату начала подачи электроэнергии с АЭС "Аккую"

- Подача электроэнергии с первого блока АЭС "Аккую" может начаться в октябре, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.
- Первый энергоблок АЭС "Аккую" в Турции должны обязательно запустить к декабрю 2026 года.
АНТАЛЬЯ, 18 апр - РИА Новости, Заман Рамазанов. Подача электроэнергии с первого блока строящейся с участием РФ АЭС "Аккую" может начаться в октябре, это оптимистичный прогноз, заявил в субботу министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Октябрь как дата начала подачи первого электричества с "Аккую" - это вполне оптимистичный прогноз. Возможно, понадобится чуть больше времени. Строительство первого энергоблока завершено на 99%. На данный момент требуются сотни различных тестов", - заявил министр небольшой группе журналистов на полях Анталийского дипломатического форума.
Первый энергоблок строящейся с участием России АЭС "Аккую" в Турции должен быть обязательно запущен к декабрю 2026 года, заявил в марте глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Турция интенсивно работает над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" в 2026 году. Первая в Турции АЭС строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".