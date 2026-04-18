Рейтинг@Mail.ru
Турецкий министр назвал дату начала подачи электроэнергии с АЭС "Аккую" - РИА Новости, 18.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:04 18.04.2026
Турецкий министр назвал дату начала подачи электроэнергии с АЭС "Аккую"

РИА Новости: подача электроэнергии с АЭС "Аккую" может начаться в октябре

© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.Строительство АЭС "Аккую" в Турции
Строительство АЭС Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.
Строительство АЭС "Аккую" в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подача электроэнергии с первого блока АЭС "Аккую" может начаться в октябре, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.
  • Первый энергоблок АЭС "Аккую" в Турции должны обязательно запустить к декабрю 2026 года.
АНТАЛЬЯ, 18 апр - РИА Новости, Заман Рамазанов. Подача электроэнергии с первого блока строящейся с участием РФ АЭС "Аккую" может начаться в октябре, это оптимистичный прогноз, заявил в субботу министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Октябрь как дата начала подачи первого электричества с "Аккую" - это вполне оптимистичный прогноз. Возможно, понадобится чуть больше времени. Строительство первого энергоблока завершено на 99%. На данный момент требуются сотни различных тестов", - заявил министр небольшой группе журналистов на полях Анталийского дипломатического форума.
Первый энергоблок строящейся с участием России АЭС "Аккую" в Турции должен быть обязательно запущен к декабрю 2026 года, заявил в марте глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Турция интенсивно работает над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" в 2026 году. Первая в Турции АЭС строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".
Компрессорная станция Русская - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
12:02
 
В миреТурцияРоссияАлексей ЛихачевАЭС "Аккую"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала