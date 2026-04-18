Турецкий министр назвал дату начала подачи электроэнергии с АЭС "Аккую"

АНТАЛЬЯ, 18 апр - РИА Новости, Заман Рамазанов. Подача электроэнергии с первого блока строящейся с участием РФ АЭС "Аккую" может начаться в октябре, это оптимистичный прогноз, заявил в субботу министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар, отвечая на вопрос РИА Новости.

Турция интенсивно работает над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" в 2026 году. Первая в Турции АЭС строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".