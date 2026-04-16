Киев нацелен на полную деморализацию коллектива ЗАЭС, заявил Лихачев
13:09 16.04.2026 (обновлено: 13:32 16.04.2026)
Киев нацелен на полную деморализацию коллектива ЗАЭС, заявил Лихачев

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киев ставит целью полностью деморализовать коллектив Запорожской АЭС и население Энергодара, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
  • За последние годы Запорожская АЭС 14 раз полностью теряла внешнее электроснабжение из-за атак ВСУ.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Киевский режим ставит целью своими атаками полностью деморализовать коллектив Запорожской АЭС и население Энергодара, ситуация крайне сложная, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Действительно, ситуация крайне сложная. Одна из линий атак (со стороны киевского режима - ред.) - это, как считают наши противники, полная деморализация коллектива (ЗАЭС - ред.) и жителей города", - сказал Лихачев на коллегии ФМБА России.
По словам главы "Росатома", за последние годы Запорожская АЭС из-за атак ВСУ 14 раз полностью теряла внешнее электроснабжение.
