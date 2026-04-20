Лихачев: переговоры об "окне тишины" для ремонта ЛЭП "Днепровская" отложены

ТАШКЕНТ, 20 апр - РИА Новости. Переговоры об "окне тишины" для ремонта ЛЭП "Днепровская", снабжающей Запорожскую АЭС, пока затруднены и будут отложены на ближайшее время, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Станция продолжает получать электроснабжение пока только по одной внешней линии - "Ферросплавной", другая, "Днепровская", повреждена. Повреждена она, к сожалению, над акваторией Днепра . Сейчас высокая вода, сейчас паводок, поэтому наши переговоры о поиске "окна тишины", о поиске возможности отремонтировать эту линию пока затруднены и, возможно, будут перенесены на ближайшее время", - сказал Лихачев журналистам.

"В течение прошлой недели один раз было полностью потеряно внешнее электроснабжение, подключили дизель-генераторы, все отработали по штатной схеме. В связи с этим хочу подчеркнуть, что и дизельное хозяйство в порядке, и персонал себя чувствует уверенно, научился работать быстро и оперативно с учетом вероятности потери электроснабжения", - добавил Лихачев.

Он отметил, что "по Энергодару было несколько "прилетов", город был обесточен и несколько часов провел в полном блэкауте, но была подключена наша резервная система энергоснабжения".

По словам Лихачева, в результате ударов по городу пострадал человек.

"К сожалению, был ранен мужчина, и пока - я хотел бы подчеркнуть - не становится легче ни в самом Энергодаре, ни вокруг площадки Запорожской атомной электростанции, мы будем делать всё, чтобы коллектив поддержать", - сказал глава "Росатома".