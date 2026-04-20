Лихачев: переговоры об "окне тишины" для ремонта ЛЭП "Днепровская" отложены

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Переговоры об «окне тишины» для ремонта ЛЭП «Днепровская», снабжающей Запорожскую АЭС, отложены на ближайшее время, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев.
- Запорожская АЭС продолжает получать электроснабжение по одной внешней линии — «Ферросплавной», линия «Днепровская» повреждена над акваторией Днепра.
ТАШКЕНТ, 20 апр - РИА Новости. Переговоры об "окне тишины" для ремонта ЛЭП "Днепровская", снабжающей Запорожскую АЭС, пока затруднены и будут отложены на ближайшее время, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Станция продолжает получать электроснабжение пока только по одной внешней линии - "Ферросплавной", другая, "Днепровская", повреждена. Повреждена она, к сожалению, над акваторией Днепра. Сейчас высокая вода, сейчас паводок, поэтому наши переговоры о поиске "окна тишины", о поиске возможности отремонтировать эту линию пока затруднены и, возможно, будут перенесены на ближайшее время", - сказал Лихачев журналистам.
В целом ситуация вокруг Запорожской АЭС и в районе ее города-спутника Энергодара не становится легче, отметил глава "Росатома".
"В течение прошлой недели один раз было полностью потеряно внешнее электроснабжение, подключили дизель-генераторы, все отработали по штатной схеме. В связи с этим хочу подчеркнуть, что и дизельное хозяйство в порядке, и персонал себя чувствует уверенно, научился работать быстро и оперативно с учетом вероятности потери электроснабжения", - добавил Лихачев.
Он отметил, что "по Энергодару было несколько "прилетов", город был обесточен и несколько часов провел в полном блэкауте, но была подключена наша резервная система энергоснабжения".
По словам Лихачева, в результате ударов по городу пострадал человек.
"К сожалению, был ранен мужчина, и пока - я хотел бы подчеркнуть - не становится легче ни в самом Энергодаре, ни вокруг площадки Запорожской атомной электростанции, мы будем делать всё, чтобы коллектив поддержать", - сказал глава "Росатома".
В среду губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что удары ВСУ по энергетической инфраструктуре привели к полному обесточиванию региона, в том числе города-спутника ЗАЭС Энергодара. Глава Энергодара Максим Пухов сообщал в четверг, что житель города получил ранение при атаке беспилотника ВСУ. В понедельник Пухов рассказал о новой атаке украинских дронов на Энергодар.