16:37 14.04.2026
"Росатом" пообещал ответить на вопросы властей Венгрии насчет АЭС "Пакш-2"

Стенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
КАИР, 14 апр - РИА Новости. "Росатом" готов максимально открыто ответить на любые вопросы нового кабмина Венгрии о цене строительства АЭС "Пакш-2", заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Глава побеждающей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил в понедельник, что все соглашения, касающиеся проекта АЭС "Пакш-2", будут проанализированы, при необходимости часть договоренностей расторгнут или "улучшат финансовые условия".
"Мы слышим интерес к нашему проекту, потому что победивший глава партии уже несколько раз произнес название нашего проекта, в том числе немного критически в части, допустим, цены. Что мы на это отвечаем? Первое - мы открыты и ждем такого же доверия в реализации этого проекта. Это никакой не российский и не росатомовский проект, это в чистом виде проект в интересах венгерского народа", - сказал Лихачев журналистам.
Выборы в парламент Венгрии состоялись в воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" нынешнего премьера Виктора Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.
