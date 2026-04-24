16:19 24.04.2026
Иранские специалисты возвращаются на стройку АЭС "Бушер", заявил Лихачев

© AP Photo / Vahid SalemiАЭС "Бушер"
АЭС "Бушер". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иранские специалисты начинают возвращаться на площадку сооружения новых энергоблоков АЭС «Бушер».
  • Сроки возобновления строительства зависят от окончания военного конфликта на Ближнем Востоке.
  • Есть вероятность достаточно быстрого возврата к строительству второго и третьего блоков АЭС «Бушер».
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Иранские специалисты начинают потихоньку возвращаться на площадку сооружения новых энергоблоков АЭС "Бушер", но сроки возобновления строительства зависят от окончания военного конфликта, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Впервые можно сказать, что есть неплохие новости. Иранские специалисты начинают потихоньку возвращаться на площадку. Да, это еще не полномасштабная стройка, это апробирование станков, оборудования, определенная ревизия. И мы активно взаимодействуем, для этого наши люди и остались на территории "Бушера", - сказал Лихачев, слова которого приводит отраслевое издание "Страна Росатом".
Лихачев подчеркнул, что "есть вероятность достаточно быстрого возврата к строительству второго и третьего блоков". "Однако многое зависит от окончания конфликта на Ближнем Востоке, в Ормузском проливе", - уточнил глава "Росатома".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
СШАБлижний ВостокАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Бушерская АЭС
 
 
