Рейтинг@Mail.ru
Лихачев рассказал, когда "Росатом" хочет возобновить стройку на АЭС "Бушер"
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:28 20.04.2026 (обновлено: 18:35 20.04.2026)
Лихачев: главной задачей "Росатома" является перезагрузка стройки АЭС "Бушер"

© AP Photo / Vahid SalemiАЭС "Бушер"
АЭС Бушер - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
АЭС "Бушер". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Росатом" планирует максимально быстро возобновить строительство новых блоков АЭС "Бушер" в Иране, как только наступит мир на Ближнем Востоке, заявил глава российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
ТАШКЕНТ, 20 апр - РИА Новости. "Росатом" планирует максимально быстро возобновить строительство новых блоков АЭС "Бушер" в Иране, как только наступит мир на Ближнем Востоке, заявил глава российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
"Самая главная наша задача, как только наступит мир в этом регионе, - максимально быстро перезагрузить стройку и двигаться вперед в создании объекта (АЭС "Бушер" - ред.)", - сказал Лихачев журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели.
Запуск АЭС Бушер - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Лихачев рассказал, сколько россиян было эвакуировано с АЭС "Бушер"
Вчера, 18:22
 
В миреИранБлижний ВостокСШААлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Бушерская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала