"Росатом" готов помочь вывести уран из Ирана, заявил Лихачев - РИА Новости, 18.04.2026
16:34 18.04.2026 (обновлено: 16:37 18.04.2026)
"Росатом" готов помочь вывести уран из Ирана, заявил Лихачев

Лихачев: "Росатом" готов помочь вывести уран из Ирана

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Росатом" готов помочь вывезти обогащенный уран из Ирана, заявил Алексей Лихачев.
  • В ходе переговоров между США и Ираном именно вывоз урана станет одним из наиболее ключевых и болезненных вопросов.
  • Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи отметил, что решения о вывозе из Ирана обогащенного урана в США или другую страну нет.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. "Росатом" готов помочь вывезти обогащенный уран из Ирана, в ходе переговоров между США и ИРИ ключевым и болезненным вопросом продолжает оставаться тема вывоза иранского обогащенного урана, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Ранее агентство Рейтер передавало, что президент США Дональд Трамп объявил о планах США совместно с Ираном извлечь обогащенный уран на территории исламской республики для его последующей транспортировки в Америку.
"Все мы с большим вниманием следим за ходом переговорного процесса между представителями США и Ирана, а также заявлениями американского президента, особенно в той части, что касается иранской ядерной программы, ведь именно то, что "Иран должен был получить ядерное оружие в течение двух недель" со слов Дональда Трампа и послужило главной причиной начала крупномасштабной военной операции", - сказал Лихачев отраслевому изданию "Страна Росатом".
"В любом случае мы будем приветствовать все договоренности сторон конфликта, которые приведут к прекращению вооруженного противостояния и долгосрочному миру", - добавил глава "Росатома".
По словам Лихачева, в ходе переговоров "ключевым и болезненным вопросом продолжает оставаться тема вывоза иранского обогащенного урана". Кроме весьма сложной технической составляющей, немаловажный аспект будущих договоренностей - вопрос доверия, добавил он.
"И здесь только у России есть позитивный опыт взаимодействия с иранской стороной. В 2015 году по просьбе иранской стороны мы уже вывозили из исламской республики обогащенный уран. Готовы помочь с этим вопросом и сегодня", - напомнил глава "Росатома".
Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи в пятницу отметил, что решения о вывозе из Ирана обогащенного урана в США или другую страну нет.
В миреИранСШААмерикаДональд ТрампАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
