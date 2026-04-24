Иран надеется на скорое возобновление работ по достройке АЭС "Бушер"

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Иран находится в контакте с РФ по поводу дальнейшего строительства АЭС "Бушер", надеется на скорое возобновление работ, сообщил РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Велось строительство второй очереди станции, в состав которой должны войти два энергоблока. Однако Лихачев сообщал, что работа на площадке строительства новых блоков АЭС в Иране сейчас остановлена из-за начавшегося в конце февраля военного конфликта вокруг Ирана.