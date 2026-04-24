Иран надеется на скорое возобновление работ по достройке АЭС "Бушер"

- Иран находится в контакте с РФ по поводу дальнейшего строительства АЭС "Бушер" и надеется на скорое возобновление работ, сообщил посол Ирана Казем Джалали.
- РФ завершила операцию по эвакуации российских специалистов, задействованных в строительстве АЭС "Бушер", на объекте остаются 20 человек для сохранности оборудования.
- Строительство второй очереди станции, в состав которой должны были войти два энергоблока, приостановлено из-за военного конфликта вокруг Ирана.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Иран находится в контакте с РФ по поводу дальнейшего строительства АЭС "Бушер", надеется на скорое возобновление работ, сообщил РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.
Генконсул России в Исфахане Андрей Жильцов 15 апреля сообщил РИА Новости, что РФ завершила операцию по эвакуации российских специалистов, задействованных в строительстве АЭС "Бушер". Как заявлял глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, на объекте остаются 20 человек для сохранности оборудования, присмотра за городком.
"Мы постоянно находимся в контакте друг с другом, надеемся, что будут созданы условия, при которых сотрудники "Росатома" смогут выполнить свою работу", - сказал Джалали.
Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года.
Велось строительство второй очереди станции, в состав которой должны войти два энергоблока. Однако Лихачев сообщал, что работа на площадке строительства новых блоков АЭС в Иране сейчас остановлена из-за начавшегося в конце февраля военного конфликта вокруг Ирана.