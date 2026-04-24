Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:04 24.04.2026
Иран надеется на скорое возобновление работ по достройке АЭС "Бушер"

© AP Photo / Vahid Salemi
АЭС "Бушер". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран находится в контакте с РФ по поводу дальнейшего строительства АЭС "Бушер" и надеется на скорое возобновление работ, сообщил посол Ирана Казем Джалали.
  • РФ завершила операцию по эвакуации российских специалистов, задействованных в строительстве АЭС "Бушер", на объекте остаются 20 человек для сохранности оборудования.
  • Строительство второй очереди станции, в состав которой должны были войти два энергоблока, приостановлено из-за военного конфликта вокруг Ирана.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Иран находится в контакте с РФ по поводу дальнейшего строительства АЭС "Бушер", надеется на скорое возобновление работ, сообщил РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.
Генконсул России в Исфахане Андрей Жильцов 15 апреля сообщил РИА Новости, что РФ завершила операцию по эвакуации российских специалистов, задействованных в строительстве АЭС "Бушер". Как заявлял глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, на объекте остаются 20 человек для сохранности оборудования, присмотра за городком.
"Мы постоянно находимся в контакте друг с другом, надеемся, что будут созданы условия, при которых сотрудники "Росатома" смогут выполнить свою работу", - сказал Джалали.
Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года.
Велось строительство второй очереди станции, в состав которой должны войти два энергоблока. Однако Лихачев сообщал, что работа на площадке строительства новых блоков АЭС в Иране сейчас остановлена из-за начавшегося в конце февраля военного конфликта вокруг Ирана.
В миреИранРоссияМоскваКазем ДжалалиАлексей ЛихачевБушерская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала