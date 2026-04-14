Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" ждет от Венгрии доверия к строительству АЭС "Пакш-2" - РИА Новости, 14.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:18 14.04.2026
"Росатом" ждет от Венгрии доверия к строительству АЭС "Пакш-2"

© АСЭ РосатомПроект АЭС "Пакш-2" в Венгрии
© АСЭ Росатом
Проект АЭС "Пакш-2" в Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. "Росатом" ждет от нового правительства Венгрии доверия к реализации проекта строительства АЭС "Пакш-2", заявил во вторник журналистам в Каире глава корпорации Алексей Лихачев.
«
"Мы открыты и ждем такого же доверия в реализации этого проекта (АЭС "Пакш-2" - ред). Это никакой не российский… проект. Это в чистом виде проект в интересах венгерского народа. Более 70% в энергобалансе Венгрии будет устойчиво атомное электричество. Это значит, что не только собственное энергообеспечение, но и возможность экспортировать самое дорогое, что сегодня есть в Европе, это энергия вообще и электроэнергетика в первую очередь", - сказал Лихачев.
Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
На Запорожской АЭС полностью отключилось внешнее электроснабжение
Вчера, 08:28
 
ЭкономикаВенгрияКаир (город)ЕвропаАлексей ЛихачевАЭС "Пакш-2"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала