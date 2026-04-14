"Росатом" ждет от Венгрии доверия к строительству АЭС "Пакш-2"

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. "Росатом" ждет от нового правительства Венгрии доверия к реализации проекта строительства АЭС "Пакш-2", заявил во вторник журналистам в Каире глава корпорации Алексей Лихачев.
"Мы открыты и ждем такого же доверия в реализации этого проекта (АЭС "Пакш-2" - ред). Это никакой не российский… проект. Это в чистом виде проект в интересах венгерского народа. Более 70% в энергобалансе Венгрии будет устойчиво атомное электричество. Это значит, что не только собственное энергообеспечение, но и возможность экспортировать самое дорогое, что сегодня есть в Европе, это энергия вообще и электроэнергетика в первую очередь", - сказал Лихачев.