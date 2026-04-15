Россия намерена продолжить строительство АЭС "Бушер" в Иране

ТЕГЕРАН, 15 апр – РИА Новости. РФ намерена продолжить строительство АЭС "Бушер" в Иране после стабилизации обстановки, сообщил РИА Новости генконсул России в Исфахане Андрей Жильцов.
"Уверен, что строительство АЭС "Бушер" после стабилизации обстановки в регионе обязательно будет продолжено, а иранцы в недалёком будущем смогут увидеть реальные плоды российско-иранской дружбы", - сказал генконсул после завершения эвакуации сотрудников "Росатома" из Ирана.
Ранее глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что после финальной ротации на строительной площадке АЭС "Бушер" в Иране остаются 20 человек.
Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года.
Велось строительство второй очереди станции, в состав которой должны войти два энергоблока. Однако Лихачев сообщал, что работа на площадке строительства новых блоков АЭС в Иране сейчас остановлена из-за боевых действий.