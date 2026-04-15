Россия намерена продолжить строительство АЭС "Бушер" в Иране

ТЕГЕРАН, 15 апр – РИА Новости. РФ намерена продолжить строительство АЭС "Бушер" в Иране после стабилизации обстановки, сообщил РИА Новости генконсул России в Исфахане Андрей Жильцов.

Велось строительство второй очереди станции, в состав которой должны войти два энергоблока. Однако Лихачев сообщал, что работа на площадке строительства новых блоков АЭС в Иране сейчас остановлена из-за боевых действий.