ЗАЭС потеряла внешнее энергоснабжение после обстрела
Специальная военная операция на Украине
 
16:15 14.04.2026 (обновлено: 16:45 14.04.2026)
ЗАЭС потеряла внешнее энергоснабжение после обстрела

Лихачев: ЗАЭС потеряла внешнее энергоснабжение после обстрела ВСУ

Запорожская АЭС. Архивное фото
КАИР, 14 апр — РИА Новости. Запорожская АЭС лишилась энергоснабжения после обстрела единственной высоковольтной линии "Ферросплавная-1", сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Оно полностью пропало сегодня на несколько часов из-за срабатывания автоматики на резервной ЛЭП. Основная — "Днепровская" — остается отключенной с 24 марта.
"Автоматически блестяще сработал персонал, подключив станцию к электроснабжению от мобильных источников, от дежурных дизель-генераторов", — сказал Лихачев.
Он отметил, что прошедшая ночь на ЗАЭС была непростой: после пасхального перемирия атаки ВСУ возобновились.
"Это уже 14-я абсолютная потеря станцией энергоснабжения, один из периодов, продолжавшихся больше месяца, что является мировым рекордом", — подчеркнул глава "Росатома".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
В Москве не раз заявляли, что реальный источник угрозы для ЗАЭС и ее работников — это безрассудные действия ВСУ, которые почти ежедневно атакуют инфраструктуру станции и Энергодара.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
