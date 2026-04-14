Египет надеется на сотрудничество с Россией в сфере строительства реакторов

КАИР, 14 апр – РИА Новости. Египет рассчитывает на сотрудничество с Россией в сфере строительства малых модульных реакторов, заявил премьер арабской республики Мустафа Мадбули на встрече с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым.

Согласно заявлению египетского правительства, во вторник Мадбули принял Лихачева , стороны обсудили ход выполнения проекта атомной электростанции "Эль-Дабаа" в Египте и пути укрепления сотрудничества в ряде сфер.

"Мустафа Мадбули подчеркнул, что Египет рассчитывает на укрепление сотрудничества с российской стороной в сфере строительства малых модульных реакторов, а также в подготовке и укреплении потенциала египетских кадров", - говорится в заявлении.

Как отмечается, присутствовавший на встрече министр электроэнергии и возобновляемых источников энергии Египта Махмуд Сэма обратил внимание на то, что уже идет координация для сотрудничества с российской стороной по малым реакторам.

АЭС "Эль-Дабаа " расположена в провинции Матрух на берегу Средиземного моря , в 350 километрах от Каира . В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям к эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта. Инжиниринговый дивизион госкорпорации " Росатом " - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". Для "Росатома" это первая стройка АЭС в Африке