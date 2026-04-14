17:18 14.04.2026 (обновлено: 17:30 14.04.2026)
Египет надеется на сотрудничество с Россией в сфере строительства реакторов

© РИА Новости / Пресс-служба Росатома
Установка в проектное положение корпуса реактора первого энергоблока египетской атомной электростанции "Эль-Дабаа"
Установка в проектное положение корпуса реактора первого энергоблока египетской атомной электростанции "Эль-Дабаа". Архивное фото
КАИР, 14 апр – РИА Новости. Египет рассчитывает на сотрудничество с Россией в сфере строительства малых модульных реакторов, заявил премьер арабской республики Мустафа Мадбули на встрече с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым.
Согласно заявлению египетского правительства, во вторник Мадбули принял Лихачева, стороны обсудили ход выполнения проекта атомной электростанции "Эль-Дабаа" в Египте и пути укрепления сотрудничества в ряде сфер.
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Лихачев назвал последствия отказа Финляндии от постройки АЭС с Россией
Вчера, 16:47
"Мустафа Мадбули подчеркнул, что Египет рассчитывает на укрепление сотрудничества с российской стороной в сфере строительства малых модульных реакторов, а также в подготовке и укреплении потенциала египетских кадров", - говорится в заявлении.
Как отмечается, присутствовавший на встрече министр электроэнергии и возобновляемых источников энергии Египта Махмуд Сэма обратил внимание на то, что уже идет координация для сотрудничества с российской стороной по малым реакторам.
АЭС "Эль-Дабаа" расположена в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям к эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". Для "Росатома" это первая стройка АЭС в Африке.
В 2022 году началось строительство энергоблоков №1 и №2 АЭС "Эль-Дабаа", причем заливки первого бетона там прошли с разницей в четыре месяца - это рекорд для мировой атомной промышленности. В 2023 году стартовало сооружение третьего энергоблока, в январе 2024-го начали возводить четвертый блок.
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
"Росатом" пообещал ответить на вопросы властей Венгрии насчет АЭС "Пакш-2"
Вчера, 16:37
 
