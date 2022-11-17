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Дело о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году

Дело о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году - РИА Новости, 17.11.2022

Дело о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году

Пассажирский самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), потерпел крушение 17 июля РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T01:05

2022-11-17T01:05

2022-11-17T01:05

справки

международная организация гражданской авиации

malaysia airlines

оон

нидерланды

украина

россия

сергей лавров

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Пассажирский самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), потерпел крушение 17 июля 2014 года на востоке Украины. При трагедии погибли все 298 человек, которые находились на борту воздушного судна. Они являлись гражданами 10 стран, в том числе 193 подданных Нидерландов и 43 – Малайзии, 27 – Австралии. Курс лайнера пролегал над регионом, где власти Украины с апреля 2014 года проводили силовую операцию, направленную против недовольных февральским госпереворотом жителей Донбасса. Обломки самолета были обнаружены в районе населенного пункта Грабово Донецкой области Украины (ныне Донецкая Народная Республика Российской Федерации). Эта территория контролировалась ополчением самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Украинские власти сразу обвинили в случившемся ополченцев, которые, в свою очередь, отмечали, что не имеют средств, способных сбить лайнер на такой высоте. Версию Киева поддержала Австралия, заявившая, что самолет был сбит поставленной из России ракетой "земля-воздух" с территории, контролируемой ополченцами. По данным РФ, самолет был сбит украинской ракетой. Украина обратилась к ряду иностранных государств с просьбой провести международное расследование катастрофы. Нидерланды, потерявшие в ней наибольшее количество своих граждан, согласились с предложением Киева взять на себя ведущую роль в расследовании. Голландия обязалась проводить его в тесном сотрудничестве с заинтересованными странами, ООН и ICAO (Международная организация гражданской авиации). 28 июля Украина и Нидерланды заключили соглашение о международной миссии защиты расследования крушения малайзийского авиалайнера в Донецкой области, созданной для содействия сбору останков и проведению расследования на месте авиакатастрофы самолета и состоявшей из экспертов и представителей полиции Нидерландов, Австралии и других стран, граждане которых находились в разбившемся самолете. В конце июля международная миссия авиационных экспертов и полицейских прибыла на Украину для работы на месте падения авиалайнера. Эксперты приступили к работе после того, как получили гарантии от обеих сторон противостояния о прекращения огня. Они закончили сбор обломков авиалайнера к концу апреля 2015 года.Для расследования обстоятельств крушения малайзийского Boeing на Украине 7 августа 2014 года была создана международная следственная группа (Совместная следственная группа, Joint Investigation Team, JIT), в которую сначала вошли представители Австралии, Нидерландов, Бельгии и Украины. 4 декабря 2014 года в ее состав были включены представители Малайзии.Полевой штаб следственной группы начал свою работу в помещении Генеральной прокуратуры Нидерландов 1 сентября 2014 года.Для выяснения обстоятельств катастрофы проводилось два расследования – техническое (установление причин крушения самолета) и уголовное (привлечение к ответственности виновных).Расследованием причин катастрофы занималась Совместная следственная группа и Совет безопасности Нидерландов (Dutch Safety Board, DSB).9 сентября 2014 года Нидерланды выпустили предварительный отчет, согласно которому малайзийский лайнер развалился в воздухе из-за "структурных повреждений, вызванных внешним воздействием многочисленных высокоэнергетических объектов". Однако источник этих объектов установлен не был. "Наиболее вероятно, что самолет был сбит с земли", – сообщил представитель следствия.13 октября 2015 года Совет безопасности Нидерландов закончил свое расследование обстоятельств авиакатастрофы и представил отчет. В докладе отмечалось, что авиалайнер потерпел крушение в результате взрыва ракеты серии 9М38, произошедшего снаружи самолета слева от кабины пилотов, а ракета была выпущена из зенитно-ракетного комплекса "Бук" с территории площадью 320 квадратных километров на востоке Украины. Она приблизилась к лайнеру почти встречным курсом. Однако документ не приводил данных о том, с какой территории было сбито воздушное судно и кто виноват. Председатель Совета безопасности Нидерландов сообщил, что для установления точного места пуска ракеты по малайзийскому лайнеру потребуется дополнительное расследование.Совместная следственная группа, проводящая уголовное расследование, 28 сентября 2016 года представила предварительное заключение. В нем утверждалось, что самолет был сбит из района населенного пункта Первомайское, к югу от населенного пункта Снежное, которые в день трагедии находились под контролем ополченцев. Из отчета также следует, что сбивший лайнер зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бук", якобы прибывший из России на территорию Украины, вернулся в РФ утром 18 июля 2014 года.24 мая 2018 года Совместная следственная группа обнародовала промежуточные результаты расследования причин трагедии, где утверждалось, что сбивший самолет ЗРК "Бук" принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, дислоцированной в Курске. В качестве доказательства была предъявлена обшивка двигателя ракеты. Кроме того, стало известно, что круг подозреваемых по делу о крушении самолета сужен до нескольких десятков человек.19 июня 2019 года Совместная следственная группа по разбившемуся рейсу MH17 объявила имена четырех подозреваемых. Согласно заявлению, среди подозреваемых – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому лайнеру. При этом в качестве доказательств использовалась информация из сомнительных источников (например, фотографии из соцсетей, новости из интернета).14 ноября 2019 года Совместная следственная группа опубликовала новые данные по крушению самолета и причастности к этому России. Следователи выложили сообщения о якобы перехваченных переговорах между представителями Донбасса и российскими чиновниками. В пресс-релизе следственной группы было сказано, что она собирает сведения о тех, кто отдал приказы в военной и административной иерархической структуре, в результате которых стало возможным сбить авиалайнер. В феврале 2020 года стало известно, что Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 в суд. Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался 9 марта 2020 года в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол под Амстердамом (Нидерланды). По делу проходят четыре фигуранта – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года идет рассмотрение дела по существу. В декабре 2021 года прокуратура Нидерландов выступила с обвинительным актом, потребовав приговорить всех четырех обвиняемых к пожизненному заключению "за уничтожение самолета в составе организованной группы, которое привело к гибели 298 человек, и убийство пассажиров, находившихся на борту". Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности. Голландские адвокаты, защищающие в суде россиянина Олега Пулатова, считают, что обвинение только притворяется, что знает, будто рейс МН17 был сбит ополченцами ракетой "Бук", у них нет ответов на многие вопросы. По мнению защиты, прокуратура не знает, кто нажал на кнопку, кто отдал приказ и почему нажали кнопку, а также какой именно "Бук" использовался. МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности к крушению самолета России, которой было отказано в праве стать участницей международной следственной группы, голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами. Лавров отмечает, что в ходе рассмотрения дела был проигнорирован натурный эксперимент концерна "Алмаз-Антей", никто не просит Украину раскрыть данные с радаров, предоставить записи переговоров диспетчеров с MH17, а также США показать данные со спутников, которые, как они заявили, неопровержимо доказывают правоту следствия (якобы на них виден момент запуска ракеты). Российская сторона, по словам заместителя генпрокурора России Николая Винниченко, передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Российская сторона обращала внимание, что следственная группа по МН17 полагается на непроверенные источники, игнорируя неопровержимые доказательства, предоставленные РФ. Так судья Дагмар Костер заявлял, что выводы следствия о том, что ЗРК "Бук" был доставлен из России и затем перевезен обратно, основаны на украинских фото- и видеоматериалах. Он также сообщал, что следствие просмотрело более 500 видео и фото "Бука", "найденные в интернете". При этом в министерстве обороны РФ указывали на фальсификации в видеозаписях. Как заявляли в оборонном ведомстве в 2018 году, следствие делает выводы на основании изображений из соцсетей, "подвергнутых искусной обработке компьютерными средствами графического редактирования". Так, например, видео о передвижении якобы российского "Бука", которым был сбит лайнер, по территории Украины – это анимация, сделанная на основе одиночной фотографии. При этом фото или видеоматериалами предполагаемого пуска ракеты следствие не располагает. Кроме того, по сообщению Минобороны РФ, все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года. Окружной суд Гааги (Нидерланды) 17 ноября 2022 года вынесет вердикт по делу о крушении в 2014 году малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

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