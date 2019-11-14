Следователи ищут новых свидетелей по делу MH17

Суд над подозреваемыми в крушении самолета начнется 9 марта 2020 года.
"JIT собирает сведения о тех, кто отдал приказы в военной и административной иерархической структуре, в результате которых стало возможным сбить авиалайнер рейса MH17 на востоке Украины из ЗРК "Бук", — сказано в пресс-релизе следственной группы.
Расследование крушения MH17
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Международное следствие утверждает, что Boeing сбили из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Его якобы доставили из России, а потом вернули обратно.
2 октября, 17:57Будет интересно. Украину заставят ответить на вопросы по делу MH17 В Нидерландах решили внимательнее изучить роль Украины в деле о крушении рейса MH17 в небе над Донбассом. Политологи объяснили, почему следствие занялось этим только сейчас, выразив уверенность, что при объективном расследовании версия о "российском следе" рассыпется.
В июне JIT опубликовала новый доклад и, в частности, называла имена четырех человек, которых считает причастными к доставке "Бука" на позицию и удару по Boeing. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулато, а также украинец Леонид Харченко. При этом в качестве доказательств использовалась информация из сомнительных источников (например, фотографии из соцсетей, уже известные выдержки из интервью Гиркина и Бородая, новости из интернета).
Россия категорически отвергает все обвинения в причастности к крушению и не раз заявляла о предвзятости следствия. Так, JIT проигнорировала документы, свидетельствующие о том, что ракета, поразившая Boeing, принадлежала Украине, а также эксперименты концерна "Алмаз-Антей" (ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук"), подтверждающие, что Boeing сбили с территории, контролировавшейся украинской армией.
25 октября, 12:00Алексей Парамонов: следствие по крушению MH17 загнало себя в ловушку