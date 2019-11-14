Следователи ищут новых свидетелей по делу MH17

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Международная следственная группа ( Международная следственная группа ( JIT ) за четыре месяца до суда вновь ищет свидетелей, которые могли бы предоставить дополнительную информацию по крушению малайзийского Boeing в небе на востоке Украины в 2014 году.

Суд над подозреваемыми в крушении самолета начнется 9 марта 2020 года.

"JIT собирает сведения о тех, кто отдал приказы в военной и административной иерархической структуре, в результате которых стало возможным сбить авиалайнер рейса MH17 на востоке Украины из ЗРК "Бук", — сказано в пресс-релизе следственной группы.

Расследование крушения MH17

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.

Международное следствие утверждает, что Boeing сбили из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Его якобы доставили из России, а потом вернули обратно.

В июне JIT опубликовала новый доклад и, в частности, называла имена четырех человек, которых считает причастными к доставке "Бука" на позицию и удару по Boeing. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулато, а также украинец Леонид Харченко. При этом в качестве доказательств использовалась информация из сомнительных источников (например, фотографии из соцсетей, уже известные выдержки из интервью Гиркина и Бородая, новости из интернета).