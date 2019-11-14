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РИА Новости

Следователи ищут новых свидетелей по делу MH17

15:10 14.11.2019 (обновлено: 19:03 14.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада Совета безопасности Нидерландов об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777
Представление доклада Совета безопасности Нидерландов об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777
© РИА Новости / Максим Блинов
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Представление доклада Совета безопасности Нидерландов об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Международная следственная группа (JIT) за четыре месяца до суда вновь ищет свидетелей, которые могли бы предоставить дополнительную информацию по крушению малайзийского Boeing в небе на востоке Украины в 2014 году.
Суд над подозреваемыми в крушении самолета начнется 9 марта 2020 года.
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"JIT собирает сведения о тех, кто отдал приказы в военной и административной иерархической структуре, в результате которых стало возможным сбить авиалайнер рейса MH17 на востоке Украины из ЗРК "Бук", — сказано в пресс-релизе следственной группы.

Расследование крушения MH17

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Международное следствие утверждает, что Boeing сбили из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Его якобы доставили из России, а потом вернули обратно.
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Будет интересно. Украину заставят ответить на вопросы по делу MH17 В Нидерландах решили внимательнее изучить роль Украины в деле о крушении рейса MH17 в небе над Донбассом. Политологи объяснили, почему следствие занялось этим только сейчас, выразив уверенность, что при объективном расследовании версия о "российском следе" рассыпется.
В июне JIT опубликовала новый доклад и, в частности, называла имена четырех человек, которых считает причастными к доставке "Бука" на позицию и удару по Boeing. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулато, а также украинец Леонид Харченко. При этом в качестве доказательств использовалась информация из сомнительных источников (например, фотографии из соцсетей, уже известные выдержки из интервью Гиркина и Бородая, новости из интернета).
Россия категорически отвергает все обвинения в причастности к крушению и не раз заявляла о предвзятости следствия. Так, JIT проигнорировала документы, свидетельствующие о том, что ракета, поразившая Boeing, принадлежала Украине, а также эксперименты концерна "Алмаз-Антей" (ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук"), подтверждающие, что Boeing сбили с территории, контролировавшейся украинской армией.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
25 октября, 12:00
Алексей Парамонов: следствие по крушению MH17 загнало себя в ловушку
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MH17. РасследованиеНиколай ВинниченкоМалайзияНидерландыУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Это уже не квартал 95)))) Это шоу бени сэма))))
14 ноября, 15:16
Руслан Мурадов
5430201
Древние укры свидетелей и исполнителей уже зачистили.
14 ноября, 15:22
vvab6
2000102
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